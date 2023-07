Fortuna dabei: Funkel hat drei Aufstiegsfavoriten

Friedhelm Funkel stieg als Trainer schon sechsmal in die Bundesliga auf - Rekord. Im kicker sagt er, wen er in der Saison 2023/24 auf dem Zettel hat.

Sollte Fortuna Düsseldorf im Sommer 2024 in die Bundesliga aufsteigen, würde es Friedhelm Funkel nicht überraschen. Im kicker nimmt der Zweitliga-Experte, der als einziger Trainer sechsmal den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, seinen langjährigen Arbeitgeber mit in den kleinen Kreis seiner Favoriten auf.

"Zu Düsseldorf habe ich ja nach wie vor eine enge Beziehung, der Fortuna traue ich diesmal nach langen Jahren die Rückkehr in die Bundesliga zu", schreibt Funkel im kicker-"Einwurf". Die Trümpfe der Düsseldorfer: "Eine sehr erfahrene Mannschaft, die zusammengewachsen ist, dazu ein toller Trainer und ein begeisterungsfähiges Publikum. Daniel Thioune hat die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickelt, das könnte diesmal etwas werden."

Doch die Konkurrenz ist groß. "Genauso habe ich den HSV auf der Rechnung, aber nur, wenn sie nicht wieder jedes Mal voll ins Risiko gehen, sondern auch mehr mit Absicherung spielen", so Funkel. "Ich gehe davon aus, dass sie die richtigen Schlüsse ziehen. Findet der HSV die richtige Balance, dann ist er ganz oben dabei, er hat ja auch vor allem mit Levin Öztunali und Immanuel Pherai zwei sehr spannende Spieler dazu geholt."

Funkel: Schalke hat "die richtige Mischung"

Der Top-Favorit auf den Aufstieg ist für den 69-Jährigen aber weder die Fortuna noch der HSV, sondern Absteiger FC Schalke 04 - "nicht nur wegen der Klasse-Stürmer Simon Terodde und Sebastian Polter. Thomas Reis hat in Bochum gezeigt, dass er eine Mannschaft formen und zum Aufstieg führen kann, das wird ihm auch auf Schalke gelingen. Das ist eine ganz erfahrene Truppe mit einem starken Gerüst. Aus meiner Sicht ist das die richtige Mischung, um nach dem Abstieg gleich wieder nach oben zu kommen."

Dieses Trio könnte "die Liga dominieren", glaubt Funkel, der aber auch noch den FC St. Pauli "auf der Rechnung" hat. Die Hamburger seien "reif, um ganz oben einzugreifen". Seinen ehemaligen Klub Hertha BSC nennt Funkel in er Aufstiegsfrage dagegen nicht.

Warum er die 2. Bundesliga für mindestens so attraktiv hält wie die 1. - und was er Max Kruse in Paderborn zutraut: Mehr von Friedhelm Funkel und eine umfangreiche Vorschau auf die neue Zweitliga-Saison lesen Sie im aktuellen kicker vom Donnerstag (hier auch als e-Magazine).