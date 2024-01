Florenz lockt Vargas, Tanganga zurück zu Tottenham

Das Ziel des FC Augsburg in dieser Transferperiode ist klar definiert: Trotz des gewünschten Konkurrenzkampfes soll der Kader kleiner werden. Mit dem vorzeitigen Ende der Leihe von Japhet Tanganga gelingt dies erneut.

Der 24-jährige Innenverteidiger stieß erst Ende Anfang September und zudem nach einer Verletzung nicht spielfit zum FC Augsburg. Keine guten Voraussetzungen, nicht eine Pflichtspielminute stand der Engländer für den FCA auf dem Rasen. Aus diesem Grund beendet sein Stammverein Tottenham Hotspur die ursprünglich bis Saisonende fixierte Leihe vorzeitig, beordert ihn nach London zurück mit dem Ziel, ihn sofort weiterzuverleihen. Am Mittwochvormittag verabschiedete sich Tanganga von der Augsburger Mannschaft, die in der Innenverteidigung mit Jeff Gouweleeuw, Felix Uduokhai, Patric Pfeiffer, Maximilian Bauer und Frederik Winther weiterhin quantitativ gut bestückt ist.

Tanganga ist in diesem Transferfenster nach Irvin Cardona (St.-Etienne), Aaron Zehnter (Paderborn) und Masaya Okugawa (Hamburger SV) der vierte Abgang - und vermutlich nicht der letzte. Bislang hat der Klub ausschließlich Spieler ohne Perspektive abgegeben, in Okugawas Fall auch wegen einer langwierigen Verletzung.

FCA will mindestens fünf Millionen Euro für Vargas

Ob am Ende auch ein Stammspieler geht? Aussichtsreichster Kandidat wäre in diesem Fall Ruben Vargas. Der Schweizer Nationalspieler liebäugelt schon länger mit dem floskelhaften "nächsten Schritt". Die AC Florenz könnte ihm diesen bieten, die Augsburger Verantwortlichen haben das Interesse des italienischen Erstligisten vernommen, konkret ist bislang aber nichts.

Nach kicker-Informationen müsste Florenz mit einem Angebot jenseits von fünf Millionen Euro auf den FCA zukommen, zumal Vargas seinen Marktwert bei der Europameisterschaft im Sommer erhöhen könnte. In der Bundesliga mangelt es dem 25-Jährigen allerdings an Konstanz. Auch in dieser Saison kommt er bei 15 Einsätzen lediglich auf einen Treffer und einen Assist.

Bei einem Abschied von Vargas würde der FCA ziemlich sicher auf der Zugangsseite nachlegen, zumal der Kader auf der offensiven Außenbahn im Gegensatz zu anderen Positionen eher dünn bestückt ist. Zwei Wochen vor Ende der Transferperiode zeichnet sich ab, dass das Personalpuzzle beim FCA längst nicht vollständig ist.

Frank Linkesch