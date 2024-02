Flick zurück zu den Bayern? Für Helmer "keine gute Idee"

Nach den Niederlagen gegen Leverkusen und Lazio sieht Ex-Bayern-Spieler Thomas Helmer nicht nur Thomas Tuchel in der Pflicht. Zu einer möglichen Rückkehr von Hansi Flick sowie dem potenziellen neuen Sportvorstand Max Eberl hat er eine klare Meinung.

Thomas Helmer sieht Bayern am Anfang einer Krise. DeFodi Images via Getty Images

Der FC Bayern verlor mit dem 0:3 bei Titel-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen und dem 0:1 bei Lazio Rom im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals die beiden bislang wichtigsten Partien im neuen Jahr. "Wir sind am Anfang einer Krise", sagt Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer deswegen im Podcast "kicker Daily". Für ihn fehlt es bei den Bayern derzeit "an den elementaren Dingen, an den Basics. Die Mannschaft funktioniert derzeit nicht."

Podcast Die Baustellen des FC Bayern und ein Lichtblick (mit Thomas Helmer) Tuchel, Sané, Eberl - die Baustellen beim FC Bayern sind groß. Nach der Niederlage im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom sind die Bayern im Krisenmodus. Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer beleuchtet die vielen Probleme und nennt einen Lichtblick. alle Folgen

Trainer Thomas Tuchel steht mit der Mannschaft im Zentrum der Kritik. Tuchel müsse sich an der bislang schlechten Bilanz messen lassen, denn "die Zahlen sprechen nicht für ihn, im Gegenteil", sagt Helmer. Dennoch hat Tuchel bislang die Rückendeckung der Bayern-Bosse. Ein möglicher Plan B könnte eine Rückholaktion von Hansi Flick vorsehen. Für Helmer jedoch keine Option: "Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und halte ich auch für keine gute Idee".

Die Bayern spielen für Helmer, der zwischen 1992 und 1999 das Trikot des Rekordmeisters trug, derzeit "ohne Ideen und Konzepte". Die Fehler, die dem FC Bayern derzeit in der Bundesliga wie in der Champions League passieren, könne sich der Verein "nicht leisten".

Positiv stimmt Helmer der womöglich baldige Arbeitsantritt des neuen Sportvorstands Max Eberl. "Ich traue ihm sehr viel zu. Max ist einer, der Gewicht und Reputation nach außen hat. Es ist wichtig, dass er jetzt bei den Bayern anfängt", so Helmer.

