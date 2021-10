Flick sieht Burkardts ersten Doppelpack - Heidel bremst

Es läuft gut zurzeit für den Mainzer Stürmer Jonathan Burkardt. Sein erster Doppelpack machte ihn zum aktuellen Top-Torjäger des FSV - und das vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick.

Seit dem 4:1 am Freitagabend über Augsburg führt Jonathan Burkardt die interne Mainzer Torjägerliste mit vier Treffern an. Zwei davon steuerte er beim furiosen Heimsieg über konfuse Gäste bei, sein erster Doppelpack im 50. Bundesliga-Spiel. Burkardt war außerdem noch an einem weiteren Treffer beteiligt, im Fallen legte der Stürmer das 2:0 von Stefan Bell auf. Trotzdem sieht Burkhardt noch Verbesserungspotenzial, wie er am Mikrofon von DAZN verriet: "Ich habe immer noch Punkte, an denen ich arbeiten muss. Effektivität ist eine Sache, an der ich weiter arbeiten möchte. Rundum war es trotzdem ganz gut."

Besuch des Bundestrainers "nicht mitbekommen"

Dass es für den Kapitän der U-21-Nationalmannschaft ganz gut lief, dürfte auch Bundestrainer Hansi Flick auf der Tribüne in der Mewa-Arena nicht entgangen sein. Burkhardt erklärte, den Beobachter auf dem Platz "nicht mitbekommen" zu haben. Der 21-Jährige will sich ohnehin nicht mit Spekulationen aufhalten: "Das ist für mich auch eine Nebensache. Ich versuche, auf dem Platz meine Leistung zu zeigen, und was kommt, das kommt."

Vielleicht kommt ja bald ein Anruf vom Bundestrainer? Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel bremste allerdings: "Klar ist, er hat ihn gesehen. Und was er gesehen hat, war gut", sagte er: "Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Jonny jetzt schon ein Kandidat für die Nationalmannschaft ist."