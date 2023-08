Flick nominiert Groß - und lässt Goretzka und Müller weg

Für die deutsche Nationalmannschaft geht mit den beiden Länderspielen im September die heiße EM-Vorbereitung los. Bundestrainer Hans Flick nominierte einen Kader mit Überraschungen.

"Die Phase der Experimente ist vorbei", stellte Hansi Flick unmissverständlich in der Sommerpause fest. Die vom Bundestrainer in der ersten Jahreshälfte angekündigten und durchgeführten personellen wie taktischen Probeläufe gingen weitgehend schief. Das Defensivverhalten, die Spielidee nach vorne, eine neue Hierarchie in der Nationalelf - all das vermissten nicht nur Flick und sein Trainerteam, sondern auch die Anhänger des DFB-Teams.

Groß mit 32 erstmals dabei - Dämpfer für Goretzka

Am Donnerstag hat Flick nun seine Auswahl für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich getroffen. Die größte Überraschung: Leon Goretzka vom FC Bayern fehlt. Der 53-malige Nationalspieler (14 Tore) erlebte bei den Münchnern eine Rückrunde zum Vergessen, stand allerdings beim Saisonauftakt in beiden Bundesliga-Spielen in der Startelf.

Dafür ist Pascal Groß von Brighton erstmals in der DFB-Auswahl zu finden. Der frühere Ingolstädter bekommt mit satten 32 Jahren die Chance, eine späte Länderspielkarriere zu starten. Groß gehört beim englischen Premier-League-Klub, für den er seit 2017 spielt, zu den absoluten Stammkräften. In der abgelaufenen Spielzeit markierte der Standardspezialist in 37 Erstligaspielen neun Tore.

Auch die Weltmeister Müller und Ginter fehlen - Gosens und Tah als Rückkehrer

Weitere prominente Namen, auf die Flick Richtung EM vorerst verzichtet: Thomas Müller, der bei den Bayern nach Verletzungspause in der Vorbereitung noch nicht viel Spielpraxis sammeln konnte, und Matthias Ginter vom SC Freiburg. Ebenso nicht berücksichtigt sind die Leipziger Lukas Klostermann, David Raum und Timo Werner sowie Thilo Kehrer von West Ham.

Eine Rückkehr ins Nationalteam feiert Jonathan Tah, der mit Leverkusen eine starke Saison hinlegte und auch beim Start in die jetzige Runde wieder überzeugte. Wieder dabei ist auch Robin Gosens, der am 2. Spieltag bei seinem Einstand für Union Berlin mit der kicker-Note 1 für Furore sorgte.

Gerade aus Berlin-Köpenick gab es im Sommer immer wieder Kritik. Die Verantwortlichen der Eisernen stellten das Leistungsprinzip bei der Spielerauswahl durch Flicks Trainerteam in Frage.

Der erhoffte Neustart nach der desaströsen WM 2022 in Katar blieb in den bisher fünf Länderspielen diesen Jahres aus - nur zum Auftakt feierte die Flick-Elf ein 2:0 gegen Peru, gegen Belgien (2:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) setzte es Niederlagen, im 1000. Länderspiel des DFB sprang gegen die Ukraine nur ein 3:3 heraus.

Flick selbst - und auch DFB-Direktor Rudi Völler - hatte für die Spiele ab September die heiße Phase der EM-Vorbereitung ausgerufen und den Druck auf die Spieler deutlich erhöht. "Ich habe keinen Bock mehr, Spiele zu verlieren, es kotzt mich an", sagte Flick Ende Juli im kicker-Interview.

