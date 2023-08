Flexibilität und Afrika-Cup: Warum Stanisic für Bayer so wichtig ist

Als das Leverkusener Interesse an Münchens Rechtsverteidiger Josip Stanisic bekannt wurde, wurde die Sinnhaftigkeit eines möglichen Transfers hinterfragt. Inzwischen hat sich Bayer 04 den 23-Jährigen für eine Saison geliehen - und dafür gibt es mehrere gute Gründe.

Welche Rolle soll Josip Stanisic in Leverkusen spielen? Als sein Name bei Bayer 04 ins Gespräch kam, wurde schnell die Rechnung aufgemacht: Als Rechtsverteidiger sei er nur die Nummer 3. Als Innenverteidiger die Nummer 5. Als Linksverteidiger bestenfalls der Backup für Alejandro Grimaldo, falls nicht doch Rechtsverteidiger Arthur dort aushilft wie beim 4:0 in der Generalprobe gegen West Ham United.

Hilft der kroatische Nationalspieler, der auf elf Länderspieleinsätze und eine WM-Teilnahme verweisen kann, Leverkusen also wirklich weiter? Die Antwort lautet: natürlich. Und das nicht nur wegen seinen eigenen sportlichen Qualitäten.

Stanisic ist in der Abwehr universell verwendbar

Klar ist: Stanisic ist in einer Abwehrkette, egal ob Vierer- oder Fünferkette, universell verwendbar. 1,87 Meter groß, schnell, defensivstark - der Rechtsverteidiger kann auch auf allen anderen Positionen in der Kette spielen. Vorzugsweise aber als Rechtsverteidiger. "Die Position würde mir schon sehr gut gefallen. Wenn wir aber mit einer Dreier- oder Fünferkette spielen, kann ich auch den rechten Part in der Innenverteidigung übernehmen. Das sind wohl die beiden Positionen, auf denen ich am häufigsten eingesetzt werde", erklärt der Abwehrspieler.

Damit erhöht der 23-Jährige, der am Dienstag beispielsweise als rechter Innenverteidiger einer Viererkette trainierte, Leverkusens Flexibilität in der Defensive deutlich. Trainer Xabi Alonso könnte so problemlos von einem 4-2-3-1 mit Stanisic rechts hinten zu einem 3-4-3 mit dem Neuen rechts in der Dreierkette switchen, ohne einen Spielerwechsel vornehmen zu müssen.

Zudem bringt er ein ganz anderes Profil als der kleine Offensivverteidiger Jeremie Frimpong für die rechte Seite mit. Und da Bayer 04 auf drei Hochzeiten tanzt, und Xabi Alonso ein Trainer ist, der gerne viel rotieren lässt, wird Stanisic zwangsläufig auf Einsatzzeiten kommen, die ihm in München wohl verwehrt geblieben wären. Doch damit nicht genug.

Die einjährige Leihe, die keine Kaufoption beinhaltet, ist für den Europa-League-Teilnehmer sogar essentiell. Wird der Kader doch Anfang 2024 besonders in der Abwehr auf eine Belastungsprobe gestellt: Wegen des Afrika-Cups, der vom 23.1. bis 11.2. ausgetragen wird, werden dann mit Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) zwei Innenverteidiger fehlen.

Stanisic entschärft die Situation

Selbst wenn alle anderen zentralen Abwehrspieler einsatzbereit wären, hätte Bayer ohne Stanisic bestenfalls noch Piero Hincapie (der Kolumbianer absolvierte nach einem Mittelfußbruch am Dienstag eine Laufeinheit) und Jonathan Tah als gelernte Innenverteidiger gehabt.

Auch wenn man Sechser Robert Andrich als Option für die zentrale Rolle in einer Dreierkette einrechnet, wäre Xabi Alonso für ein 3-4-3 keine Alternative geblieben. Jeder Ausfall hätte somit den Spanier gezwungen, das System umzustellen. Eine äußerst ungünstige Konstellation, die mit Stanisic entschärft wurde.