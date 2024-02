Fix: BVB gibt Meunier an Trabzonspor ab

Thomas Meunier (32) verlässt den BVB gen Türkei. Der Rechtsverteidiger, der zuletzt einen Startelfplatz innehatte, schließt sich wie erwartet Trabzonspor an.

Im Sommer 2020 war Borussia Dortmund noch von Rechtsverteidiger Thomas Meunier überzeugt. Der Belgier sei ein Spieler, "der seine Qualität auf höchstem Niveau nachgewiesen hat", hieß es seitens der Westfalen zur Verpflichtung des 32-maligen Nationalspielers.

Meunier konnte selten überzeugen

Nun, gut dreieinhalb Jahre später, wird der BVB den Defensivmann los. Der ehemalige PSG-Spieler wurde in den vergangenen acht Bundesligaspielen zwar stets von Beginn an eingesetzt, doch das geschah auch mangels Alternativen, Stammspieler Julian Ryerson fehlte verletzt. Überzeugen konnte Meunier (kicker-Note 4,07) wie so oft in seiner Zeit bei den Schwarz-Gelben nicht.

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Verantwortlichen des BVB Meunier schon gerne im Sommer verkauft hätten, auch wegen seines hohen Gehalts. Der kolportierte Wechsel zu Ex-Verein Club Brügge zerschlug sich. Ein halbes Jahr vor Vertragsende gelingt ein Transfer also doch - in die türkische SüperLig.

"Für Thomas gab es in dieser Woche kurzfristig die Möglichkeit, sich vor dem Ende der Transferperiode einem neuen Verein anzuschließen", erklärte sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir haben seinem Wunsch nach diesem Wechsel entsprochen, bedanken uns bei Thomas für sein Engagement und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute."

Meunier läuft künftig wie erwartet für Trabzonspor auf, das aktuell den vierten Platz in der SüperLig belegt. Der Vertrag beim BVB wurde aufgelöst, eine Ablöse daher nicht fällig. Der Belgier, der in seinen dreieinhalb Jahren in Dortmund 83 Pflichtspiele (drei Tore) absolvierte, doch trotz eines Erfolgs im DFB-Pokal in seiner Debüt-Saison (4:1 im Finale gegen RB Leipzig) nicht glücklich wurde, wird auch angesichts der EM im Sommer auf bessere Zeiten in der Türkei hoffen.

Längeres Transferfenster macht's möglich

In Dortmund war Meunier immer mal wieder verletzungsbedingt ausgefallen. Zuletzt wurde er wieder nicht für den Champions-League-Kader nominiert. Möglich ist der Wechsel aufgrund des bis zum 9. Februar geöffneten Transferfensters in der Türkei.