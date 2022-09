FIFA 23 Karrieremodus im Test: Fein-Tuning oder große Innovationen?

Auch für den Karrieremodus in FIFA 23 hat sich EA SPORTS einige Neuerungen überlegt. Wie innovativ diese ausfallen und ob sie sinnvoll sind, zeigen wir euch im Test.

Mit Schalke endlich Meister werden oder Erzgebirge Aue vor dem Absturz bewahren - im Karrieremodus könnt ihr das Schicksal eines Klubs als Manager beziehungsweise Trainer gestalten.

Wer die letzten Jahre eines oder mehrere Kapitel im Karrieremodus geschrieben hat, ist von EA SPORTS selten große Neuerungen gewöhnt. Vorneweg: Das bleibt auch in FIFA 23 so. Überarbeitungen gab es eher kleinteilig - mal sinnvoll, mal nebensächlich.

Aber der Reihe nach. Schon bevor das virtuelle Trainer- beziehungsweise Managerkapitel bei einem Klub startet, gibt es mehrere Szenarien zur Auswahl. Zum einen kann mit einem realen Trainer gespielt werden, zum anderen klassisch mit eigens erstelltem Avatar. Im nächsten Schritt lässt sich dann ein Verein auswählen oder gründen.

Einziges Manko: Die Auswahl an realen Trainern der Bundesliga ist äußerst gering - es steht lediglich Edin Terzic zur Verfügung. Kein Übungsleiter ist aus der 2. Bundesliga vertreten, aus der dritten Liga hingegen sind alle dabei. Im Vergleich: Bis auf Frankreichs erste Liga haben alle anderen höchsten Spielklassen mehr Auswahl.

Übersichtliches Hauptmenü - mehr Vorbereitungszeit

Trainer erstellt, Klub gefunden und Vorbereitungsturnier ausgewählt, fällt dem geschulten Auge im Hauptmenü direkt etwas auf: Die Struktur hat sich verändert. Das neue Menü wirkt deutlich übersichtlicher, entspricht gut geordneten Schubladen. Alles Wichtige zur Mannschaft, wie Taktik, Team-Management oder Jugendteam, findet sich im Unterpunkt Mannschaft. Alles zum Budget, der eigenen Karriere oder Statistiken, im Unterpunkt Büro. Wirrwarr und längere Suchen sollten damit Geschichte sein.

Neue Strukturen im Hauptmenü des Karrieremodus EA SPORTS

Ebenso Geschichte ist die kurze Zeit zwischen Karriere-Beginn und Vorbereitungsturnier. FIFA 23 gestattet sich zwischen beiden Ereignissen eine etwas größere Spanne.

Dadurch habt ihr nun genügend Zeit einen neuen Kader vor Ligastart einzustudieren und kennenzulernen. Ebenfalls neu strukturiert ist die Budget-Ansicht - in dieser wird jetzt aufgedröselt, womit der Verein Einnahmen erzielt oder konkret Geld ausgibt. Allerdings lassen sich die Summen nicht verschieben, sodass mehr Transfergelder zur Verfügung stünden.

Spannende Vertragsverhandlungen

Wer ein Talent oder einen Top-Star im Auge hat und sich auch selbst an den runden Tisch setzt - statt die Verhandlung zu delegieren - wird zunächst nicht viel Neues erkennen. Es gibt Zwischensequenzen, die Verhandlungsführung ist dieselbe.

Noch gibt es Verhandlungsspielraum. EA SPORTS

Oben rechts finden aufmerksame Augen jedoch etwas Unbekanntes: Eine Spannungsanzeige. An der können wir ablesen, wie viel Geduld unser Gegner noch hat, oder ob der nächste Vorschlag möglicherweise auch der letzte ist und abgelehnt wird.

Ein Feature, das definitiv ins Fein-Tuning fällt, aber immens hilfreich ist, denn: Bis dato basierten energische Verhandlungsversuche eher auf gut Glück und endeten gerne mal in einem wutentbrannt davonstürmenden Partner. Jetzt kann die Situation besser eingeschätzt werden.

Einser-Schüler oder "setzen, Sechs"?

Habt ihr Verhandlungsgeschick und der Spieler hat den Kontrakt unterschrieben, folgt eine kleine Zwischensequenz. Zu diesen sei generell gesagt: Nett, mehr aber nicht. Da es bei Abgängen und Zugängen bisher jeweils nur einen Einspieler gibt, dürfte die Sequenz nach dem zweiten oder dritten Transfer übersprungen werden. Mehr Variation hätte in diesem Falle nicht geschadet.

Aber zurück zum Spielerwechsel an und für sich, denn: im neuen Teil bekommt ihr eine Benotung. Hört sich spannend an und kennen vor allem die Football-Manager-Spieler.

Fragliche Preis-Bewertung. EA SPORTS

Dort ist die Note dynamisch, heißt: Verpflichtet ihr zum Beispiel Kylian Mbappé für 300 Millionen, ist der Vorstand möglicherweise aufgrund der hohen Summe unzufrieden. Schießt euch der Spieler aber fünf Jahre in Folge zum Champions-League-Titel, wandelt sich die Note ins Positive. Das bleibt bei FIFA aus, denn hierbei handelt es sich lediglich um eine Preis-Bewertung. Ob der Spieler seiner Ablösesumme wirklich gerecht wird oder nicht, spielt keine Rolle. Darüber hinaus schien dieses Feature noch mit Kinderkrankheiten behaftet.

In unserem Test haben wir Simon Terodde über seinem Marktwert verkauft. Angesichts des Alters, fehlenden Entwicklungspotenzials und der erwirtschafteten Summe ein guter Deal - allerdings stempelte uns das Spiel diesen mit F ab. Also einer 6. Verbesserungstipp: Hätten wir aggressiver verhandelt, wären 0 Euro mehr rausgesprungen.

Im entscheidenden Moment eingreifen

Geht es dann um Punkte, lässt sich das Team einerseits steuern, andererseits gibt es auch die Möglichkeit, eine Partie zu simulieren. Neu hingegen ist, erst zu Highlights einzusteigen und beispielsweise eine Standardsituation auszuführen, danach aber in die Simulation zurückzukehren.

Nach welchen Kriterien ein aus dem Spiel heraus entstehender Höhepunkt ausgewählt wird und ob das Feature sinnvoll ist, ist nach unserem kurzen Test noch nicht ganz klar. Wir reichen dies nach.

Fazit

Die ganz großen Innovationen bleiben im FIFA-23-Karrieremodus aus. Dafür setzt EA SPORTS am Fein-Tuning an. Mit dem neuen Hauptmenü oder der Spannungsanzeige bei Vertragsverhandlungen reichen sie dem Spieler frische nützliche Features an die Hand.

Die Preis-Bewertung eines Transfers wirkt, da es sich nur auf die Ablösesumme bezieht, etwas oberflächlich - kann aber zumindest für künftige Verhandlungen ein Wink sein. Kinderkrankheiten sollten allerdings ausgeräumt werden.

Die Zwischensequenzen sind auf den ersten Blick interessant, verlieren aber durch geringe Variation schnell an jenem Interesse und dürften daher eher übersprungen werden. Bleibt abschließend zu sagen: Die Karriere spielt sich wie in den Jahren zuvor, macht nach wie vor Spaß und ist abwechslungsreich - viel verändert hat sich aber nicht.