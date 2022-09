FIFA 23 VOLTA im Test: Wie EA einen Modus verkommen lässt

Mächtig gute Idee von EA: Straßenfußball in FIFA. Seit Erstveröffentlichung ist zwar das Gameplay besser geworden, die Spielform baut jedoch jedes Jahr ab. Was ist neu und anders in FIFA 23? Wir haben es uns angeschaut und beantworten die Frage: Ist VOLTA was für euch?

Mit VOLTA will EA Straßenfußball inszenieren. Im Vergleich zu FIFA 22 hat sich so gut wie nichts verändert. kicker eSport

Wir können’s kurz machen: In VOLTA ist nichts neu. Zumindest fast nichts, denn EA verpasst alljährlich jedem FIFA-Modus zumindest kleine Änderungen.

Für alle, die den Modus noch nie angefasst haben: VOLTA ist EAs Version von Straßenfußball - und die ist vor allem schnell. In kleinen Teams von 3-5 Spielern wird mal mit, mal ohne Torhüter teils auf offenen Feldern, teils mit Wänden gespielt. Im echten Leben steht der Skill im Vordergrund und die explosive Laufleistung der einzelnen Akteure. Mehr dazu könnt ihr in diesem Artikel lesen. In FIFA kommt das ganz ordentlich rüber, aber laut Richard Walz, Game Design Director für Pro Clubs und VOLTA FOOTBALL steht etwas anderes im Vordergrund: Spaß und Abwechslung.

EA verspricht das ganze Jahr über neue Items in den Shop zu packen. Zum Start gibt es schonmal "Juventus x adidas" ... kicker eSport

Entsprechend lässt sich der eigene Avatar durchstylen, mit neonfarbenen Tattoos, Frisuren und Klamotten versehen. Letztere natürlich gerne von großen Markenherstellern gesponsort.

VOLTA und Pro Clubs werden zusammengelegt

Den Fokus hat das Entwicklerteam dieses Jahr auf die Zusammenlegung von Pro Clubs und VOLTA gelegt. Beide Modi seien laut Walz vor allem darauf angelegt mit Freunden gemeinsam zu spielen. Der Design Director versteigt sich sogar zu der Aussage: "Der entscheidende Unterschied ist aber natürlich, dass man in Pro Clubs ein authentisches Fußballerlebnis haben möchte, während man in VOLTA ein eher entspanntes und unvorhersehbares Spielerlebnis haben möchte."

Das, um es vorsichtig auszudrücken, ist etwas übertrieben. VOLTA ist so einiges, aber meist nicht entspannt und oft auch nicht unvorhersehbar.

Gerade das Tango League Stadion schafft Atmosphäre. Neu ist es nicht. Auch im Bild zu sehen: Wie Mitspieler und Torhüter sich gegenseitig aus dem Spiel nehmen. Und ein Sponsor. kicker eSport

Vielmehr ist die Spielform jedes Mal eine Wundertüte. Fünf Spiele am Stück schnelle abwechslungsreiche Action, coole Dribblings, viele Tore? Das kann VOLTA. Aber genauso gut kann das Spiel frusten: Wartezeiten, schlechtes Matchmaking, immer gleiche Spiele gegen die KI, dynamische Schwierigkeitsanpassung vom Allerfeinsten, toxische Mitspieler, Leaver, keine Motivation… Die Liste lässt sich fortsetzen.

Problem online: Jeder will tricksen, keiner passt

Der schlimmste Punkt, der sich seit VOLTA 22 auch nicht verändert hat: In Onlinematches passen die Mitspieler nur, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. Stattdessen dribbeln sie, bis sie einen Schuss in den Gegner abgeben, oder den Ball verlieren.

Habt ihr genug getrickst, lässt sich einer dieser Traits aktivieren. "Abheben" ist neu. kicker eSport

Die Spielform befördert folgendes: Wer viel trickst, lädt eine individuelle und eine Teamleiste auf. Erstere schaltet einen speziellen Skill frei, der einen hart schießen, schnell sprinten, mächtig tackeln oder höher springen lässt. Die Teamleiste vervielfacht erzielte Tore. Hat man genug getrickst, gibt’s so auch mal 2-5 Zähler auf der Anzeigetafel für ein Tor. An sich gute Ideen, die individuellen Skills können viel rausreißen, aber sie verleiten dazu, toxisch zu agieren.

Immerhin die Präsentation stimmt bei VOLTA. Schick und ansehnlich ist es. kicker eSport

Drei Spielformen gibt es in VOLTA: Online-Matches, Arcade-Spiele oder Turniere gegen die KI. Letztere erzählten im ersten VOLTA eine Geschichte - in FIFA 23 ist der Modus nur noch eine stumpfe Aneinanderreihung unterschiedlicher Matches. Die Computer-Kicker sind allerdings klüger geworden. So bleibt im 3vs3 auch mal ein Teamkollege hinten. Insgesamt sind die Mitspieler aber auf Kreisliga oder Hochschulniveau unterwegs, machen also viele Fehler - auch das frustriert schnell.

Tornetze, Plätze auswählen, Arcadespiele

Den Platz auswählen, wie im ersten VOLTA, lässt sich nur über Umwege. Auch die eigenen KI-Mitspieler sind in Stein gemeißelt - ändern oder verbessern ist nicht drin. Trotzdem haben sie noch Traits und Herkünfte wie im vergangenen Story-Modus. Ein albernes Relikt.

In FIFA 23 sind die Tornetze verbessert worden, das stellt Walz auch für VOLTA heraus. Eine feine Änderung, denn ein krachender Schuss im bauschenden Netz, steigert die Freude erheblich.

Die Onlinematches mit anderen Menschen sind eine interessante Idee, und könnten funktionieren, wenn die Mitspieler einen Teamgedanken besitzen würden. Hier ließe sich, und laut Walz ist das der Plan, mit Kollegen zusammenspielen. Schade, wenn einer eine Xbox hat, und alle Freunde eine PlayStation. Crossplay gibt es für VOLTA und Pro Clubs noch nicht.

Die Arcade-Spiele erschienen in unserem Test wie ein Totalausfall: Schwierig Mitspieler zu bekommen, schwierig alle bis zum Ende einer Session zu behalten. Die Games lesen sich auf dem Papier spaßig, spielen sich in der Realität aber hakelig und angestrengt. Die Fußballsimulation FIFA ist einfach nicht für jeden Arcade-Modus geeignet.

Warum läuft der KI-Mitspieler hier raus? Ein ganz einfaches Tor für den Gegner. kicker eSport

Was bleibt ist die Zusammenlegung mit Pro Clubs. Es scheint, als wollte EA diese Community unbedingt zu VOLTA bringen. "Alle Boni müssen manuell und in VOLTA FOOTBALL abgerufen werden. Pro Clubs-Fans müssen also zu VOLTA FOOTBALL navigieren", sagt Walz. So ließe sich auch die Zeit vertreiben, bis die 11er-Spiele begännen. Ein Umstand, den die Pro Clubs-Community allerdings begrüßt. Immer wieder geht dort die Angst um, EA könne ihren Modus abschalten, weil sich keine Umsätze damit machen ließen.

Neue (Marken)-Sachen für die ganze Saison

Umsätze können in VOLTA generiert werden: Neue "Sachen" gibt es natürlich. Die Möglichkeiten für Individualisierungen sind groß -EA verspricht die gesamte Saison neue (Marken)-Artikel einzubauen. Frische Stadien wurden ebenfalls integriert, sogar eines in Ureinwohner-Optik sowie Arenen die 10 Prozent größer sind. Laut Walz um "den Kopf hochzunehmen und einen Pass oder einen Schuss anzusetzen".

Zum Schluss das Versprechen, dass der Modus "unvorhergesehenes" produziert. Stimmt - aber auch nicht. Wenn ein Standard dreimal in direkter Folge mit demselben Laufweg durchkreuzt werden kann, ist das nicht mehr unvorhergesehen, sondern eindimensional.

Ansonsten gestalten sich die Spiele abwechslungsreich - Online-Modus ausgeschlossen. Denn hier werden alle Mitspieler den Ball zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht passen. Aufhorchen lässt ein Element, dass so gar nichts mit Fußball zu tun hat:

"Wenn man einen Avatar der gegnerischen Mannschaft heftig abgrätscht oder wenn man von einem krachenden Schuss getroffen wird, gibt es nun einen regelrechten Ragdoll-Effekt." Konnten wir beobachten und ist definitiv für einen Lacher gut.

Fazit

Statt Story gibt's nur eine Aneinanderreihung von Matches. Immer dasselbe, nur die Stadien unterscheiden sich. kicker eSport

VOLTA ist und bleibt eine hervorragende Idee von EA. Lockerer Straßenfußball in kleinen Teams mit Wänden, der sich nicht ganz ernst nimmt, ist eine tolle Abwechslung zum normalen Modus. Wirklich lange scheint das aber nicht zu tragen, schnell zerstören Frust und fehlende Motivation wie Story oder Turniere den Spielspaß.

Es bräuchte den Entwickler, der etwas Herzblut jenseits von Marken-Shirts in den Modus steckt. VOLTA ist also wie in FIFA 22 eine nette kurze Abwechslung am besten mit Kumpels. Mehr aber nicht.