FIFA 23: Fünf Challenges für mehr Spannung im Karrieremodus

Viele Spieler machen es sich im FIFA-23-Karrieremodus zur Aufgabe, ihren Lieblingsklub an die Weltspitze zu führen - auf Dauer kann das eintönig werden. Spätestens wenn alle Ziele erreicht sind, wird es Zeit, sich selbst herauszufordern.

Der Karrieremodus ist die wohl wichtigste Anlaufstelle für Spieler, die gerne offline in FIFA 23 unterwegs sind. Die Übernahme des eigenen Lieblingsklubs, das Leiten der Geschicke des Vereins, detailliertes Scouting talentierter Spieler oder der Triumph in den wichtigsten Wettbewerben - der Karrieremodus birgt immer noch das Potenzial, für großen Spaß zu sorgen.

Trotzdem ruft die Community seit Jahren nach größeren Änderungen des Modus, denn auf Dauer besteht die Gefahr, dass sich Langeweile breit macht. Da echte Neuerungen aber weitestgehend ausblieben, haben einige Spieler es sich zur Aufgabe gemacht, sich selbst neu im Karrieremodus zu fordern. In der FIFA-Community teilen Spieler deshalb zahlreiche Challenges. Fünf spannende Konzepte stellen wir euch vor.

Nachwuchsarbeit statt Transfers

Einen Klub mit riesigem Transferbudget zu übernehmen, Mbappé, Haaland, Messi zu kaufen und dann die Liga komplett zu dominieren: Sicher, das macht auch Laune. Es ist aber auch wenig herausfordernd. Wer wirklich für den Titel arbeiten möchte, wird eher bei folgender Challenge fündig.

Es wird ein kleiner Klub in einer möglichst niedrigen Liga übernommen und komplett auf Transfers verzichtet. Stattdessen wird das Vereinsbudget in ein Scouting-Netzwerk investiert, das darauf ausgerichtet ist, die besten jungen Talente ausfindig zu machen. Diese dürfen sich in der Jugendakademie ausprobieren, bevor sie zum Profi befördert und an den Weltfußball herangeführt werden.

Die Aufgabe besteht darin, über starke Nachwuchsarbeit einen Klub gedeihen zu lassen, der über die Jahre zum absoluten Top-Verein wird. Passendes Training und detailliertes Scouting sind hierbei Pflicht. Allerdings sollte man sich auf einige Hürden einstellen.

Kurzfristige Erfolge können ausbleiben, eure Talente könnten bei anderen Vereinen Aufmerksamkeit erregen. Zudem läuft man Gefahr, entlassen zu werden, sollten die Vereinsziele verfehlt werden. Doch wer eine langfristige Challenge sucht, kann mit diesem Modell eine spannende Karriere erleben.

Das Athletic-Bilbao-Modell

Der spanische Erstligist Athletic Bilbao ist bekannt für seine Philosophie, nur auf Spieler zu setzen, deren Wurzeln im Baskenland liegen. Ein ungewöhnliches Konzept im Profifußball, der zum Großteil durch internationale Transfers bestimmt wird - aber ein durchaus erfolgreiches. Der Verein musste noch nie absteigen und ist zudem immer wieder in den europäischen Wettbewerben vertreten.

Es muss nicht Bilbao sein - in der Premier League kann auf englische Spieler gesetzt werden. kicker eSport/EA SPORTS

Dies kann man sich im Karrieremodus zum Beispiel nehmen: Wählt ein Team und konzentriert Transfers sowie Nachwuchsarbeit ausschließlich auf Spieler aus demselben Land. Dadurch wird der Pool an Spielern, die zu verpflichten sind, zwar eingeschränkt - doch genau darin liegt die Herausforderung.

Die Weltreise - Erfolg in allen Winkeln

Diese Challenge ist in der FIFA- und Football-Manager-Community seit einigen Jahren auch als "Pentagon"-Challenge bekannt und zielt darauf ab, Titel mit Teams auf jedem spielbaren Kontinent zu sammeln. So sichert man sich beispielsweise Erfolge in Asien und Australien, bevor es über Südamerika und die nordamerikanische MLS nach Europa weitergeht. In Afrika muss versucht werden, mit einer Nationalmannschaft Triumphe zu feiern, da es keine entsprechende Liga in FIFA 23 gibt.

Um die Challenge besonders fordernd zu gestalten, kann man sich auch die Titel der Kontinental-Wettbewerbe wie die UEFA- und die CONMEBOL-Trophäen zum Ziel setzen. Zudem benötigt man Siege in der Weltmeisterschaft mit afrikanischen und asiatischen Teams.

Dabei kommt es auf den gewünschten Herausforderungsgrad an. Entscheidend ist, dass man die Titel holt und dann geschickt den nächsten Trainerjob auswählt. Denn: Wenn keine passenden Angebote internationaler Mannschaften vorliegen, wird der Abschluss der Challenge schwierig und kann sich ziehen. Das Spannende ist, dass man über diese Challenge mit Sicherheit zahlreiche Teams und Spieler ausprobiert oder zumindest kennenlernt, die man sonst nie in FIFA spielen würde.

Das schwächste Team im Karrieremodus

Wer seine Trainer- und Manager-Fähigkeiten unter besonders schwierigen Bedingungen beweisen will, sollte sich den Hebei FC aus der Chinese Super League genauer ansehen. Dabei handelt es sich um den klub in FIFA 23 mit der schlechtesten Gesamtbewertung überhaupt.

Den Hebei FC an die Spitze führen - eine echte Herausforderung. kicker eSport/EA SPORTS

Das höchste Rating im Verein besitzt Verteidiger Ding Haifeng (67), allerdings schon im Alter von 31. Ansonsten knackt niemand im Verein die 60er-Marke - zumindest bevor ihr beginnt, das Team zu betreuen. Um den Verein an die Spitze zu hieven, sind viel Training, gute Nachwuchsarbeit und Transfergeschick nötig. Bedenken sollte man außerdem, dass das Spiel an sich durchaus frustrierend ausfallen kann, wenn durchgehend mit schwachen Werten angetreten werden muss.

Wem das noch nicht hart genug ist: Alternativ zur Chinese Super League kann man den Hebei FC auch in jede beliebige andere Liga versetzen, um dort um den Titel - oder zumindest um den Klassenerhalt - zu spielen. Und wer weiß: Vielleicht wird der Zweikampf um den La-Liga-Titel im Jahr 2028 ja zwischen Real Madrid und dem Hebei FC ausgetragen.

Durchmarsch von ganz unten nach ganz oben

Der Klassiker unter den Karriere-Challenges: Übernehmt einen klub in der englischen EFL League Two und arbeitet euch über die EFL League One, die EFL Championship und letztlich die Premier League ganz nach oben - bis hin zum Champions-League-Gewinn.

Hierfür benötigt man fünf Spielzeiten, die geradezu ideal ablaufen müssen. Doch genau da liegt die Herausforderung: Wer es schaffen will, sich in jeder Saison mindestens auf die Aufstiegsränge, wenn nicht sogar zur Meisterschaft zu spielen, um am Ende auch in der Champions League zu bestehen, muss nahezu perfekt arbeiten. Die Transfers müssen sitzen, die Talente gefördert werden, die Ergebnisse stimmen.

Wie schwierig das letztlich ist, hat man selbst in der Hand: Schließlich können beim Karrieremodus zahlreiche Optionen eingestellt werden, die das Spielen erleichtern. Wer jedoch eine ernsthafte Herausforderung sucht, sollte es gegen eine starke KI und ohne zusätzliche Finanzspritzen versuchen.