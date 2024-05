FIFA 17 bis FIFA 23: Haaland im Wandel der Zeit

FIFA 23 - Manchester City - 88 GES - 94 POT

Eine Quote, die Pep Guardiola und Manchester City davon überzeugte, die Ausstiegsklausel Haalands zu bedienen. Seit Sommer agiert der inzwischen fast nicht mehr vom echten Pendant zu unterscheidende Angreifer somit auch in FIFA in der Premier League - und ist weiter auf Rekordjagd. Unfassbare 48 Treffer in 46 Premier-League- und Champions-League-Partien stellen unter Beweis, dass Haaland nicht nur in FIFA 23 nahezu gar nicht zu verteidigen ist. kicker eSport