FIFA 22: Fulham-Duo mit Rekord-Mitrovic im EFL-TOTS

Das EFL-TOTS in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) wird durch ein Duo des Zweitliga-Meisters FC Fulham angeführt - ansonsten herrscht große Ausgewogenheit.

43-Tore-Mann Aleksandar Mitrovic führt das EFL-TOTS an. EA SPORTS

Mohamed Salah? Oder vielleicht doch Karim Benzema? Nein, die Antwort auf die Frage nach dem sichersten TOTS-Platz in FUT 22 war wohl eher Aleksandar Mitrovic. Der serbische Angreifer in Diensten des Championship-Meisters Fulham stellte in der Saison 2021/22 einen Rekord auf - womöglich einen für die Ewigkeit.

43 Saisontore standen für Mitrovic letztlich zu Buche, die alte Bestmarke von Ivan Toney (31 Treffer) hatte er schon vor Monaten pulverisiert. Der 27-Jährige trägt großen Anteil an der geglückten Rückkehr der "Cottagers" in die Premier League, seine TOTS-Karte war folgerichtig ein absolutes Muss für EA SPORTS.

Top-Scorer bestimmen EFL-TOTS

Mit 94 Punkten als Overall-Rating steht Mitrovic an der Spitze der Auswahl aus der englischen Zweitklassigkeit. Es folgt sein Fulham-Teamkollege Harry Wilson (93), der mit zehn Treffern und 20 Vorlagen kaum weniger wichtig für den Erfolg des Hauptstadtklubs war - ansonsten besteht keine Klub-Dopplung im TOTS.

Die nächstbesten Objekte erhielten Scott Twine (92) von den MK Dons, Dominic Solanke (91) vom AFC Bournemouth und Andreas Weimann (91) von Bristol City. Alle drei bestechen durch ihre Torgefahr: Twine glänzte durch 20 Treffer und 13 Assists, Solanke verzeichnete 29 Tore sowie sieben Vorarbeiten, Weimann traf 22 Mal und bereitete zehn Tore vor.

Defensivpower aus der vierten Liga

Die stärksten TOTS-Karten unter den Defensivmännern wurden derweil Jon Guthrie (90) von Northampton Town und Nicky Cadden (90) von den Forest Green Rovers zuteil - beide sind in der vierten Liga aktiv. Das TOTS umfasst nicht nur die Championship, sondern alle drei Spielklassen der English Football League (EFL).

Zwei Tage vor der EFL-Auswahl hatte EA SPORTS das Premier League-TOTS veröffentlicht, das von Salah und Cristiano Ronaldo dominiert wird. Am kommenden Freitag stehen die Bekanntgabe und der Release der Bundesliga-Spezialkarten auf dem Programm, das Voting ist bereits am 1. Mai geschlossen worden.