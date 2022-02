"Mitro is on fire": Mitrovic krallt sich Tor-Rekord

Aleksandar Mitrovic hat den nächsten Meilenstein in der Tasche: Der Angreifer des FC Fulham traf am Mittwoch gegen Peterborough United und hat nun den alleinigen Championship-Rekord für die meisten Treffer in einer Saison in der Tasche.

Mit dem Kopf erzielt Aleksandar Mitrovic Tore, die in die Geschichte eingehen: Nachdem der Serbe sein Land vor knapp drei Monaten in der letzten Minute gegen Portugal zur WM geköpft hatte, egalisierte er am 12. Februar beim 1:0 bei Hull City ebenfalls per Kopf den Ligarekord für die meisten Treffer in einer Championship-Saison. Es war das 31. Saisontor des Fulham-Stürmers - so viele Treffer hatte in der Geschichte der Championship bis dato lediglich Ivan Toney erzielt.

Allerdings hatte der Brentford-Angreifer diese Marke erst am 46. und letzten Spieltag der vergangenen Saison aufgestellt. Mitrovic hingegen hatte nach dem Hull-Spiel noch 16 Partien Zeit, sich zum alleinigen Rekordhalter zu krönen. Angesichts seiner Quote schien es fraglich, dass der Stürmer so viele Spiele benötigen würde - und das war dann auch nicht nötig,

Mitrovic hat den Aufstieg im Blick

Zwar ging Mitrovic am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Huddersfield Town (1:2) leer aus, doch nun war es so weit. Gegen Peterborough United durfte der 27-Jährige seinen 32. Saisontreffer bejubeln - es war ein verwandelter Strafstoß zum 1:0 (28.). In der 62. Minute legte er dann gleich das 33. Tor nach.

In Fulham wird gerne mal auch das Lied "Mitro is on fire" angestimmt, vor allem dann, wenn der bullige Serbe trifft - und in der laufenden Saison dürfte er sicherlich noch daran arbeiten, seinen Rekord weiter ausbauen, zumal die Londoner seine Tore brauche, um das große Ziel Aufstieg zu realisieren.

Aktuell sieht's gut aus, der Vorsprung auf den Tabellendritten Bournemouth beträgt satte elf Punkte - und ein Spiel mehr hat Fulham auch noch in der Hinterhand.

Die aktuelle Championship-Tabelle