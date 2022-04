FIFA 22: Bayern und Bayer führen TOTS-Voting der Bundesliga an

Das Voting zum Team of the Season (TOTS) der Bundesliga für FIFA 22 Ultimate Team (FUT) ist eröffnet, die Verteilung der Spieler ist ausgeglichen wie selten.

Der FC Bayern München ist auch in der Saison 2021/22 wieder vorzeitig deutscher Meister, der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt drei Spieltage vor Schluss bereits zwölf Punkte. Dennoch trüben nicht nur Leistungsschwankungen in der Bundesliga, sondern auch das frühe Ausscheiden in DFB-Pokal und Champions League das Gesamtbild.

Entsprechend stellt der Rekordmeister zwar die meisten Nominierten im TOTS-Voting des deutschen Oberhauses, eine klare Dominanz ist aber nicht festzustellen. Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Thomas Müller und Robert Lewandowski stellen das Münchner Sextett für die frisch eröffnete Bundesliga-Abstimmung.

Nur Trios für Dortmund und Leipzig

Nur einen Kandidaten weniger weist Bayer 04 Leverkusen auf, von der "Werkself" sind Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Moussa Diaby, Patrik Schick und Kerem Demirbay nominiert. Besonders Letzterer überrascht doch ein wenig, mehr als 20 zentrale Mittelfeldspieler der Bundesliga weisen einen besseren kicker-Notenschnitt auf als Demirbay.

Borussia Dortmund und RB Leipzig sind mit je drei Profis vertreten, damit liegen die beiden deutschen Schwergewichte hinter dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt (jeweils vier). Wobei gerade die "Adler" in Jesper Lindström einen Spieler zur Wahl stellen, mit dem wohl kaum ein Experte für das Bundesliga-Voting gerechnet hatte.

Bielefeld und Stuttgart doppelt wählbar

Nicht unbedingt ersichtlich waren auch die Duos, die von den akut abstiegsbedrohten VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld stammen. Für die Schwaben gehen Borna Sosa und Wataru Endo ins Rennen, von den Ostwestfalen wiederum sind Masaya Okugawa und Patrick Wimmer für das TOTS-Mittelfeld zur Wahl freigegeben.

Somit stellen Stuttgart und Bielefeld mehr Anwärter als Europa League-Aspirant Union Berlin. Von den "Eisernen" kann nur für Taiwo Awoniyi abgestimmt werden. EA SPORTS hat sich somit gegen Niko Gießelmann entschieden, der von der linken Außenbahn schon elf Scorerpunkte sammelte - deutlich mehr als etwa der Leipziger TOTS-Kandidat Angelino.

Notenstarke Innenverteidiger ausgelassen

Außer Gießelmann fehlen noch einige weitere Spieler, die eine Aufnahme ins Voting anhand ihrer sportlichen Leistungen verdient hätten: Niklas Süle vom FC Bayern und Manuel Akanji vom BVB haben nach dem Freiburger Nico Schlotterbeck die stärksten kicker-Notenschnitte aller Innenverteidiger - gewählt werden können sie nicht.

Für das Mittelfeld hatten viele Fans sicherlich mit Konrad Laimer von RB gerechnet, auch die Münchner Leon Goretzka oder Jamal Musiala zeigten teils hervorragende Auftritte. Den beiden Bayern-Profis könnte jedoch zum Verhängnis geworden sein, dass sie zu wenige Bundesliga-Partien über eine aussagekräftige Spielzeit absolviert haben.

Gnabry und Andrich könnten nachrücken

Serge Gnabry und Robert Andrich wiederum standen schon im Rahmen des Community-Votings zur Wahl. Sie könnten noch ins Bundesliga-TOTS rutschen, insofern sie in der ersten Abstimmung nicht genügend Stimmen erhalten haben. Der Release der Community-Auswahl ist von EA SPORTS auf kommenden Freitag terminiert worden.

Das TOTS der Bundesliga kann noch bis zum 1. Mai gewählt werden, Bekanntgabe und Veröffentlichung in FUT 22 erfolgen plangemäß am 13. Mai. Das nächste und wohl letzte Voting steht für den 3. Mai auf der Agenda: Dann werden die Fans über die Auswahl zur spanischen La Liga abstimmen können, zu der wir schon eine Prediction erstellt haben.

Alle TOTS-Nominierten der Bundesliga

Tor

Manuel Neuer (FC Bayern München), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Mark Flekken (SC Freiburg) und Manuel Riemann (VfL Bochum).

Verteidigung

Alphonso Davies (FC Bayern München), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Angelino (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), David Raum (TSG Hoffenheim), Evan Ndicka (Eintracht Frankfurt), Moussa Niakhaté (1. FSV Mainz 05) und Borna Sosa (VfB Stuttgart).

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern München), Thomas Müller (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen), Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen), Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen), Marco Reus (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld), Masaya Okugawa (Arminia Bielefeld), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Salih Özcan (1. FC Köln), Gerrit Holtmann (VfL Bochum) und Wataru Endo (VfB Stuttgart).

Angriff

Robert Lewandowski (FC Bayern München), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Anthony Modeste (1. FC Köln), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05), Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt) und Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach).

Abgestimmt werden kann auf der entsprechenden TOTS-Unterseite von EA SPORTS.