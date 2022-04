FIFA 22: Benzema - und wer noch? TOTS-Prediction zu La Liga

Das TOTS zu La Liga wird als letzte Auswahl für FIFA 22 Ultimate Team (FUT) zum Voting freigegeben, unsere Prediction ist geprägt vom "Weißen Ballett".

15 Punkte beträgt der Vorsprung von Real Madrid auf den FC Barcelona, der eine La Liga-Partie weniger absolviert hat, derzeit. Selbst im Falle eines Siegs der Katalanen wären die "Königlichen" angesichts eines Zwölf-Zähler-Polsters bei noch fünf ausstehenden Saisonspielen wohl kaum mehr von der Spitze zu verdrängen.

Den spanischen Meistertitel hat Real quasi in der Tasche. Wenig überraschend ist folglich, dass die meisten Spieler unserer Prediction zum La Liga-TOTS weiße Trikots tragen. Das Voting beginnt am 3. Mai, in die FUT 22-Packs sollten die 15 Spezialkarten aber nicht vor dem 20. Mai gelangen - wir stellen unsere Favoriten vor.

Alaba aus dem Stand zum Abwehrchef

Tor: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Der Belgier hat in der laufenden Saison national wie international ein neues Level erreicht, er zählt endgültig zu den weltbesten Schlussmännern. Aber: Mit 29 Gegentoren kassierte Real "nur" die zweitwenigsten in La Liga, bei den Weißen Westen muss Courtois (13) zudem Alex Remiro (18) von Real Sociedad den Vortritt lassen.

Alternativen: Alex Remiro (Real Sociedad), Yassine "Bono" Bounou (FC Sevilla)

Außenverteidiger: Jordi Alba (FC Barcelona), Alex Moreno (Betis Sevilla)

Trotz der mäßigen Saison des FC Barcelona sprechen allein die Zahlen für eine TOTS-Aufnahme von Alba: Acht Vorlagen leistete der Spanier bereits, die meisten unter allen Außenverteidigern. Den ersten Platz unter den Scorern teilt er sich mit Moreno, der wiederum bislang fünf Tore und vier Assists verbuchten konnte.

Alternativen: Jesus Navas (FC Sevilla), Pablo Maffeo (RCD Mallorca)

Innenverteidiger: David Alaba (Real Madrid), Eder Militao (Real Madrid), Pau Torres (FC Villarreal)

Eingewöhnungszeit benötigte Alaba in Madrid nahezu nicht: Der Österreicher übernahm aus dem Stand den Chefposten in der Real-Defensive, war mit zwei Treffern und drei Vorlagen auch noch torgefährlich. An seiner Seite entfaltete endlich auch Eder Militao sein volles Potenzial, das Duo ersetzte Ramos und Varane ansatzlos.

Mit offensiven Avancen ausgestattet ist auch Torres, der aus der Abwehrzentrale heraus schon vier Tore für das "Gelbe U-Boot" erzielen konnte. Auffällig ist, dass von der einstigen Defensivmacht Atlético Madrid kein Verteidiger wirklich gute Chancen besitzt - verwunderlich ist es bei schon 39 Gegentoren aber nicht.

Alternativen: Diego Carlos (FC Sevilla), Aritz Elustondo (Real Sociedad)

Benzema und Vinicius mit Fast-Garantie

Zentrales Mittelfeld: Luka Modric (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid), Nabil Fekir (Betis Sevilla), Carlos Soler (FC Valencia)

Modric und Casemiro harmonierten bei den "Blancos" phasenweise wie zu besten Zeiten. Wir geben dem Kroaten und dem Brasilianer aufgrund ihrer Scorerwerte den Vorzug vor Toni Kroos: Modric (zwei Tore und fünf Vorlagen) und Casemiro (ein Tor und vier Vorlagen) stechen den Deutschen (ein Tor und drei Vorlagen) knapp aus.

Noch mehr über die ausgestrahlte Torgefahr definieren sich Soler (elf Tore und fünf Vorlagen) sowie Fekir (sechs Tore und sieben Vorlagen). Während der Franzose als Spielmacher durchaus die Hauptaufgabe hat, an Treffern direkt beteiligt zu sein, überragt der etwas defensivere Soler in dieser Hinsicht eingedenk seiner üblichen Rolle als Achter.

Alternativen: Toni Kroos (Real Madrid), Daniel Parejo (FC Villarreal)

Offensive Flügel: Vinicius Junior (Real Madrid), Goncalo Guedes (FC Valencia)

Wie Teamkollege Eder Militao hat auch Vinicius Junior endlich zu voller Stärke gefunden, mit 14 Treffern und elf Assists ist er zweitbester Scorer in La Liga - diese Werte sollten Grund genug für seine TOTS-Aufnahme sein. Ähnliche Argumente liefert auch Guedes, für den starke elf Tore und sechs Vorarbeiten zu Buche stehen.

Alternativen: Ousmane Dembelé (FC Barcelona), Juanmi (Betis Sevilla)

Angreifer: Karim Benzema (Real Madrid), Raul de Tomas (Espanyol Barcelona)

Benzema ist in der laufenden La Liga-Saison über jeden Zweifel erhaben: 25 Tore und elf Vorlagen zeugen von seiner offensiven Dominanz, eine TOTS-Karte ist Pflicht. Vergleichbare Sicherheit hat de Tomas natürlich nicht, für den Spanier spricht jedoch, dass er mit 15 Treffern auf dem zweiten Platz der Torschützenliste steht.

Alternativen: Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelona), Iago Aspas (Celta Vigo)