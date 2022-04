FIFA 22 Team of the Season: Reichlich Bundesliga zum Community-Voting

Das große TOTS-Event in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) ist offiziell angekündigt, das anfängliche Voting zur Community-Auswahl startet heute.

Einige Termine sind in den Kalendern der FUT-Fans alljährlich etwas dicker markiert als andere. Zu denjenigen Zeitfenstern, die vermutlich doppelt und dreifach umkreist sind, zählt Mitte April bis Mitte Juni. In diesen rund zwei Monaten veranstaltet EA SPORTS das Event zum Team of the Season (TOTS), die die stärksten Spieler der Saison ehrt.

Der Startschuss in diese Feiertage fällt bereits heute um 19 Uhr. Dann startet traditionell zum Auftakt die Community-Auswahl. Auf der Homepage von EA SPORTS könnt ihr abstimmen. Wer zur Auswahl steht, erfahrt hier hier:

Zwar kommen für diese Abstimmung Lewandowski, Messi, Ronaldo und Co. noch nicht infrage, dafür aber einige Spieler aus der Bundesliga oder gar 3. Liga.

Ortega gegen prominenten Mitstreiter

Bei den Torhütern machen insgesamt acht Keeper das Rennen um die Nummer 1 unter sich aus. Prominentester Name dürfte Hugo Lloris sein. Der Weltmeister von 2018 hat bereits eine solide Standardkarte (87) - dürfte also mit einem Upgrade eine überaus gute Karte bekommen.

Die TOTS-Termine Premier League (ENG1) TOTS:

Start des Votings: 22. April 2022

Ende des Votings: 25. April 2022

Team-Bekanntgabe: 06. Mai 2022 Bundesliga (GER1) TOTS:

Start des Votings: 27. April 2022

Ende des Votings: 01. Mai 2022

Team-Bekanntgabe: 13. Mai 2022 LaLiga (ESP1) TOTS:

Start des Votings: 03. Mai 2022

Ende des Votings: 06. Mai 2022

Team-Bekanntgabe: 20. Mai 2022 Ligue 1 (FRA1) TOTS:

Team-Bekanntgabe: 27. Mai 2022 Serie A (ITA1) TOTS:

Team-Bekanntgabe: 03. Juni 2022 Ultimate TOTS:

Team-Bekanntgabe: 10. Juni 2022

Aus der Bundesliga mit am Start: Stefan Ortega. Der Schlussmann von Arminia Bielefeld bestach vor allem im letzten Jahr mit hervorragenden Leistungen. Damals reichte es allerdings nur für eine Inform-Karte. Klappt es dieses Jahr mit dem Team of the Season?

Bundesliga-Hattrick bei den Verteidigern

Kandidaten für eben jenes sind aus der Bundesliga Kevin Vogt (TSG 1899 Hoffenheim), Benno Schmitz (1. FC Köln) und Danilo (VfL Bochum). Aber auch sie haben namenhafte Konkurrenz, unter anderem von Manchester Citys Aymeric Laporte.

Und noch ein Name fällt ins Auge: Lacroix. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um Wolfsburgs Maxence Lacroix, sondern um Leo Lacroix. Der 30-Jährige spielt neuerdings bei Western United in Australien und hat in 20 Spielen schon vier Assists gesammelt. In FIFA fällt seine Silberkarte jedoch aufgrund seines geringen Tempos (31) nicht in die Meta. Maxence und Leo Lacroix sind übrigens nicht miteinander verwandt.

Ein Mittelfeld voller Stars

Besonders im Mittelfeld stehen die Fans vor der Qual der Wahl. Denn hier gibt es direkt zwei Listen - gefüllt mit Stars. Ob Dani Parejo (FC Villarreal), Moses Simon (FC Nantes), Fred (Manchester United), Yannick Carrasco (Atletico Madrid) oder Bayerns Serge Gnabry. Besonders Gnabry und Carrasco dürften gute Chancen auf einen Platz haben. Darüber hinaus bieten sie als Flügelspieler gute Verbindungen, zum Beispiel in den Kombinationen Gnabry-Lewandowski oder Carrasco-Benzema

Sowohl Bayerns als also Atleticos Außenspieler passen gut in die Meta und dürften sich durch Upgrades an großer Beliebtheit erfreuen. Nicolas Höfler (SC Freiburg), Robert Andrich (Bayer Leverkusen) und Niklas Dorsch (FC Augsburg) stehen aus der 1. Bundesliga ebenfalls zur Auswahl.

Dazu gesellen sich noch Daniel-Kofi Kyereh (FC St. Pauli) und Luka Tankulic (SV Meppen). Kyereh ist bei den "Kiezkickern" absoluter Leistungsträger. In 26 Spielen erzielte er zehn Treffer und legte elf auf. Tankulic ist zwar mit 13 Treffern Meppens Goalgetter, aber nicht 3. Liga-Primus. Dort steht Magdeburgs offensiver Mittelfeldspieler Baris Atik mit 18 Toren und 18 Vorlagen. Daher ist diese Nominierung beziehungsweise Nicht-Nominierung doch eher fraglich.

Shooting-Star und EM-Halbfinalist

In FIFA 21 war Luis Suarez noch beim Main-Event vertreten - dieses Jahr "nur" beim Community-Voting. Der Uruguayer dürfte zwar vom Standing als Favorit ins Rennen gehen, muss sich allerdings unter anderem mit Gerard Moreno (Villarreal) oder auch Karim Adeyemi (RB Salzburg) messen. Aufgrund seines hohen Tempo-Werts (90) bietet der Shooting-Star der Salzburger viel Potenzial.

Ein Inform des jungen Nationalspielers mit verbesserten Werten in den weiteren Bereichen war bereits beliebt. Eine TOTS-Karte dürfte noch begehrter sein. Einziges Problem könnte die Verlinkung sein. Hier ist Suarez aufgrund der Liga und Club deutlich besser zu verwerten.

Wer es in das Team schafft, entscheiden die Fans. Am 26. April wird das Ergebnis dann bekanntgegeben.