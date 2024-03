Fiel vor St. Pauli: "Werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen"

Nach zuletzt zwei Siegen wartet auf den 1. FC Nürnberg die schwierige Aufgabe gegen den FC St. Pauli. Gegen den dominanten Spitzenreiter will der Club weiter punkten. Am liebsten dreifach.

Nach zuletzt zwei Siegen hat sich die Stimmung beim 1. FC Nürnberg wieder gebessert. Musste der Blick nach der 1:2-Derby-Niederlage in Fürth und insgesamt fünf sieglosen Spielen in Serie vor drei Wochen laut Trainer Cristian Fiel noch "nach unten gerichtet" werden, so sind es nach den beiden Dreiern gegen Braunschweig (2:1) und in Magdeburg (1:0) plötzlich nur noch fünf Zähler auf den drittplatzierten HSV. Für Fiel "absolut verrückt" - der Trainer betont aber auch, vor neuen Zielsetzungen erstmal die magische 40-Punkte-Marke überschreiten zu wollen: "Je schneller wir diese 40 Punkte haben, umso schöner." Aktuell haben die Franken derer 36 auf dem Konto und stehen im engen Zweitliga-Tableau auf Rang acht.

Um der ausgerufenen Punktemarke näher zu kommen, will Fiel auch das kommende Spiel gewinnen - die Aufgabe wird aber wohl die schwerste in der laufenden Saison. Es geht nämlich gegen Tabellenführer St. Pauli, für den Club-Trainer die "mit Abstand beste Mannschaft dieser Liga." Ähnlich wie zuletzt in Magdeburg wolle man gegen die starken Kiezkicker zuallererst einmal defensiv gut stehen. Seiner Mannschaft attestiert der seit Dienstag 44-Jährige, in den vergangenen Wochen in der Verteidigung "Schritte nach vorne gemacht" zu haben.

Wir werden viele Meter machen müssen. Cristian Fiel über das Spiel gegen St. Pauli

Seine Mannschaft werde auch gegen die dominanten Hamburger leiden müssen, betont Fiel: "St. Pauli wird viel den Ball haben, wir werden viele Meter machen müssen." Der mannorientierte Ansatz, mit dem Schalke 04 dem Spitzenreiter beim 3:1-Heimsieg vor zwei Wochen Probleme bereitete, sei für das Aufeinandertreffen mit der Mannschaft von Fabian Hürzeler aber "nicht unser Gedanke", so Fiel. Aber: "Wir wollen schon auch offensiv immer wieder unsere Situationen bekommen, um Torchancen zu kreieren."

Club braucht geniale Momente

Wie im Auswärtsspiel beim FCM, als der Club nach einer starken Einzelaktion von Nathaniel Brown, dem überlegten Durchlassen von Lukas Schleimer und einem präzisen Abschluss von Can Uzun, der nun erstmals zur türkischen Nationalmannschaft eingeladen wurde, den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielte. Will man auch vor heimischer Kulisse punkten, braucht es geniale Momente wie diesen auch gegen die Kiezkicker, deren variables Positionsspiel ("Attackierst du sie von außen, finden sie innen - schließt du innen, finden sie außen") der Trainer explizit hervorhebt.

Denn: Trotz des "außergewöhnlich guten" Gegners, gehe es für den 1. FC Nürnberg darum, möglichst drei Punkte einzufahren: "Wir werden schon versuchen, dieses Spiel zu gewinnen", bekräftigte Fiel auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) mehrfach. Jan Gyamerah, der die Mannschaft letzten Samstag als Kapitän auf das Feld führte, wird bei der Mission, vor über 40.000 Zuschauern die drei Punkte in Nürnberg zu behalten, aber fehlen.

Er sah in Magdeburg seine fünfte Gelbe Karte. Denkbar ist, dass Jens Castrop, der bereits im zweiten Durchgang in Magdeburg die Position des Rechtsverteidigers bekleidete und seine Aufgabe gegen den flinken Tatsuya Ito gut machte, dort beginnt. Zudem stehen Fiel die teils schon länger Verletzten Christopher Schindler, Daichi Hayashi, Florian Hübner, James Lawrence, Marcel Wenig, Felix Lohkemper und Jannik Hofmann nicht zur Verfügung.