EM-Traum lebt: Nürnbergs Uzun erstmals für die Türkei berufen

Kurz nach seiner Entscheidung für die türkische Nationalmannschaft wurde Nürnbergs Can Uzun erstmals von Nationaltrainer Vincenzo Montella berufen. Der Traum von der Europameisterschaft in Deutschland lebt beim Top-Talent.

Er wird im März für die Türkei auflaufen: Can Uzun. imago images

Mit Nathaniel Brown und Jens Castrop freute sich der 1. FC Nürnberg am Freitag für deren Berufung in die deutsche U-21-Nationalmannschaft. Eine Kategorie höher geht es für den erst 18-jährigen Can Uzun, der kurz nach seiner Entscheidung gegen die DFB-Elf und für die Türkei erstmals von Nationaltrainer Vincenzo Montella berufen wurde.

Es ist der nächste Schritt für den Nürnberger Überflieger, der in dieser Saison bislang 22 Zweitliga-Spiele machte und dabei 13 Tore erzielte sowie ein weiteres auflegte (kicker-Notenschnitt 3). Im DFB-Pokal kamen in zwei Partien drei Treffer und zwei Vorlagen hinzu.

Nun darf sich Uzun wohl auf noch größerer Bühne beweisen. Der Türkei stehen auf dem Weg zur Europameisterschaft in Deutschland im Sommer zwei wichtige Testspiele bevor: Am 22. März geht es in Budapest gegen den deutschen Gruppengegner aus Ungarn, vier Tage später wartet das Duell mit Ralf Rangnicks Österreichern.

Uzun will dabei möglichst Spuren hinterlassen, um sich den Traum von seiner ersten Europameisterschaft zu erfüllen. Die Türken bekommen es in Gruppe F unter anderem mit Tschechien und Portugal zu tun. Dazu kommt ein Play-off-Sieger.

Auch Kabak und Özcan nominiert

Neben dem Nürnberger Top-Talent, das ab Sommer wohl gemeinsam mit Kumpel Brown zur Frankfurter Eintracht in die Bundesliga wechseln wird, wurden mit Hoffenheims Ozan Kabak und Dortmunds Salih Özcan auch zwei Profis aus dem deutschen Oberhaus nominiert. Erfahrenster Spieler im Kader ist Hakan Calhanoglu. Der Profi in Diensten von Inter Mailand bringt die Erfahrung von 82 Länderspielen (17 Tore) mit.

Ein besonderer Fokus liegt nicht nur wegen Uzun auf dem Jahrgang 2005, aus dem vier Spieler berufen wurden, denen die Zukunft im türkischen Fußball gehören soll: Neben dem FCN-Angreifer ruhen die Hoffnungen auf den Offensivspielern Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) und Semih Kilicsoy (Besiktas).