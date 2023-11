Ferri Julia sorgt für das "i-Tüpfelchen" und wandelt auf Barkoks Spuren

Beim 3:0 gegen Union Berlin trifft mit Ignacio Ferri Julia endlich mal wieder ein Spieler aus der eigenen Jugend. Sportvorstand Markus Krösche spricht vom "i-Tüpfelchen", Trainer Dino Toppmöller lobt auch Vorlagengeber Mario Götze explizit.

Der Himmel war längst dunkel über dem Bremer Weserstadion, als Aymen Barkoks Stern aufging. In wenigen Tagen ist es sieben Jahre her, dass der bei der Eintracht großgewordene Straßenfußballer sein erstes Bundesligator schoss. An jenem Sonntagabend, dem 20. November 2016, lief schon die 90. Minute, als sich Barkok aus 20 Metern Torentfernung ein Herz fasste und den Ball sehenswert zum 2:1-Sieg ins Netz schlenzte.

Es war auch eine schöne Erfolgsgeschichte für das Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht. Barkok, ein Frankfurter Bub aus der Nordweststadt, hatte den Sprung geschafft - und weckte Hoffnungen auf eine verheißungsvolle Zukunft. Dass ihm in den folgenden Jahren der große Durchbruch bei der Eintracht nie so recht gelingen sollte, ist eine andere Geschichte. Seit Juli 2022 spielt Barkok ein paar Kilometer weiter in Mainz.

Torschützen aus der eigenen Jugend sind eine Seltenheit

Szenenwechsel, Schauplatz Alte Försterei: Am 4. November 2023 schießt Ignacio Ferri Julia, genannt Nacho Ferri, den Ball weniger spektakulär als einst Barkok, aber nicht minder gefühlvoll zum 3:0-Endstand ins Tor. Der erst vor wenigen Wochen 19 Jahre alt gewordene Stürmer ist seit Barkok der erste Spieler, der aus der eigenen Jugend stammt und in der Bundesliga sein Tordebüt feierte.

Für Sportvorstand Markus Krösche war das Tor des Teenagers "das i-Tüpfelchen" auf einen erfolgreichen Nachmittag. Mit dem 3:0 gegen Union Berlin setzte die Eintracht ihren Aufwärtstrend fort. Dass ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der Bundesliga trifft, sei "eine Riesensache" und freue ihn "extrem", betont Krösche.

Das fußballerische Rüstzeug erlernte Ferri Julia indes nicht bei der Eintracht, sondern in seiner Heimat Spanien. Dort spielte er vor seinem Wechsel an den Main im Sommer 2021 einen Steinwurf südlich von Valencia in der Jugend von Union Deportiva Alzira. Bei der Eintracht lief er in seinem ersten Jahr für die U 19 auf, in der vergangenen Saison schoss er die zweite Mannschaft in der Hessenliga mit 26 Toren zur Meisterschaft.

Eine Etage höher, in der Regionalliga, erzielte der 1,92-Meter-Hüne in der aktuellen Spielzeit in elf Einsätzen acht Tore. Die Einwechslung im Spiel bei Union Berlin war sein vierter Joker-Einsatz bei den Profis. Bemerkenswert: Nacho Ferri erhielt den Vorzug vor Jessic Ngankam, der beim Spiel in seiner Heimatstadt Berlin 90 Minuten auf der Bank saß.

Tolle Koproduktion - Sonderlob für Götze

Einen großen Anteil an Ferri Julias Premierentor hat Mario Götze, der ihm den Ball butterweich servierte. Zunächst fing Ferri Julia einen von Robin Gosens mit der Brust weitergeleiteten Ball aufmerksam ab. Der Stürmer spielte direkt zum eingewechselten Götze, der den Ball mit dem ersten Kontakt volley wieder in den Laufweg von Nacho Ferri zurückpasste. Eine wunderschöne Koproduktion, die nur leicht aussieht, in Wahrheit aber viel Geschick erfordert.

Diesen Ball spielen nicht so viele Spieler, dieses Auge zu haben … Dino Toppmöller über Mario Götze

Von Dino Toppmöller gab nicht zuletzt wegen der Vorarbeit zum 3:0 ein Sonderlob für Götze. "Das sind die Momente, für die neutrale Zuschauer ins Stadion kommen. Das war ein sensationeller Pass. Diesen Ball spielen nicht so viele Spieler, dieses Auge zu haben …", schwärmt der Coach und fährt fort: "Das freut mich unheimlich für Mario, weil er ja auch immer wieder mal etwas in der Kritik steht. Aufgrund seiner Vita steht er in der Öffentlichkeit unter einem ganz anderen Brennglas."

Götze sei für die Eintracht "ein unfassbar wichtiger Spieler", bekräftigt Toppmöller. Nachdem der 31-Jährige wegen der Geburt seiner Tochter und einer Gelb-Rot-Sperre einige Partien verpasst hatte und zuletzt wegen Rückenprobleme im DFB-Pokal ausgefallen war, gehe es jetzt darum, "in den Spielrhythmus" zu kommen, erklärt der Trainer. Er ist überzeugt: "Dann werden wir an ihm sehr viel Freude haben." Gut möglich, dass Götze am Donnerstag im Auswärtsspiel bei HJK Helsinki in der Startelf stehen wird.