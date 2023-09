FCN beginnt Derbywoche ohne Verletzte - Brown überzeugt bei U-21-Debüt

In Franken steigt am Wochenende zum zweiten Mal dieses Jahr das große Derby zwischen Nürnberg und Fürth. Der FCN sinnt auf Revanche - personell sieht es beim Club schon einmal gut aus.

In Nürnberg können aktuell alle Spieler, auch Mats Möller Daehli (Mi.), wieder am Training teilnehmen. IMAGO/Zink

271. Diese Zahl wird in dieser Woche wohl häufiger genannt werden, wenn Berichte über das Frankenderby zwischen Nürnberg und Fürth - dem ältesten der deutschen Fußball-Geschichte - erscheinen.

Was aus Sicht des FCN ebenso ein nennenswerter Punkt ist, ist die Personalsituation. Erstmals in dieser Saison startet der Club ohne verletzte Spieler eine Vorbereitung auf ein Pflichtspiel. "Alle am Start" schrieben die Nürnberger, die auf die gesperrten Christian Mathenia und Ahmet Gürleyen verzichten werden müssen, auf X (ehemals Twitter) am Montagmorgen. Ausgenommen Nathaniel Brown.

Brown bei der U 21 zum "Spieler des Spiels" gekürt

Das Eigengewächs der Nürnberger weilt aktuell noch bei der deutschen U-21-Nationalmannschaft, für die er am Freitagabend Debüt gefeiert und in der ersten Hälfte gegen die Ukraine (2:0) links hinten verteidigt hatte. Mehr noch: Von den Fans wurde der 20-Jährige klar zum "Spieler des Spiels" gewählt, Brown erhielt laut DFB 28,6 Prozent der Stimmen.

Nicht nur in Nürnberg hat Brown (kicker-Durchschnittsnote 3,4) also auf sich aufmerksam gemacht. Der gebürtige Amberger wird wohl auch im sechsten FCN-Ligaspiel in Serie starten.

Gute Karten auf eine Rückkehr in die Startelf hat auch Abwehrchef Ivan Marquez, der nach überstandener Schulterverletzung beim 3:1 im Test gegen Bundesligist Heidenheim überzeugte. Am ehesten wieder zur Option für die Anfangsformation werden wohl der lange verletzte zentrale Mittelfeldspieler Florian Flick (nach Mittelfußbruch) und Regisseur Mats Möller Daehli nach seiner Leistenverletzung.

Auch Uzun wieder fit?

Das 17-jährige Offensivtalent Can Uzun dagegen trat gegen den FCH weiter kürzer und stand nicht im Kader, nun könnte er laut dem "Personalupdate" seine Probleme überwunden haben. In Nürnberg hofft man, dass der zuletzt angeschlagene Türke im Derby zur Verfügung steht. Immerhin ist mindestens nach dem 0:1 im Rückspiel der vergangenen Saison gegen Fürth dieses Jahr eine Rechnung offen.