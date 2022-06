FCM holt Scienza aus der Schalker Zweiten

Der 1. FC Magdeburg hat sich vor der Zweitliga-Saison abermals verstärkt und sich dabei in der Schalker Knappenschmiede bedient.

Leonardo Weschenfelder Scienza versucht es künftig zwei Spielklassen höher als bisher in seiner Laufbahn. Der 23-jährige Neu-Magdeburger spielte zuletzt beim FC Schalke 04 II. In der vergangenen Saison verbuchte der flexible Offensivspieler in der Regionalliga West in 36 Spielen elf Tore und 13 Vorlagen.

"Leo gehört zu der Katagorie der Spieler, die mit uns den nächsten Schritt gehen wollen. Wir trauen ihm sehr viel zu und sind davon überzeugt, dass er sich in der 2. Bundesliga durchsetzen wird. Mit Luca Schuler und Jason Ceka, die ebenfalls aus der Knappenschmiede kommen, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht", sagte FCM-Geschäftsführer Sport Otmar Schork. Trainer Christian Titz freut sich auf einen "sehr schnellen, trickreichen Offensivspieler", den er "sehr variabel" einsetzen kann.

Seit 2019 in Europa

Der 1,75 Meter große Brasilianer mit luxemburgischem Pass spielte von 2016 bis 2018 im Nachwuchs von Chapecoense, später bei Clube Esportivo Lajeadense (beide Brasilien) und Defensor SC (Uruguay). 2019 wechselt er nach Europa zum schwedischen Klub Fanna BK.

Seit Spätsommer 2020 spielte Scienza für Schalke. In seiner ersten Saison bei den Knappen verbuchte er in 23 Spielen vier Tore und vier Vorlagen, insgesamt kommt er auf 59 Regionalliga-Partien (15 Tore, 17 Vorlagen). Auf einen Einsatz für die Schalker Profis kann er nicht verweisen.