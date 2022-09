FCH-Vorstand Saretz ins SFV-Präsidium gewählt

Petra Saretz aus dem Vorstand des Zweitligisten 1. FC Heidenheim ist einstimmig ins Präsidium des Süddeutschen Fußballverbandes gewählt worden.

Bei der Wahl aller 13 süddeutschen Lizenzspielervereine, die in der Saison 2022/23 in der Bundesliga und 2. Bundesliga antreten, wurde Saretz, die beim FCH als Vorstand Organisation und Lizenzierung fungiert, einstimmig als Vertreterin dieser 13 Klubs in das Präsidium des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) gewählt.

Wie sich das SFV-Präsidium in der kommenden Legislaturperiode 2022 bis 2026 final zusammensetzen wird, entscheidet sich bei den Wahlen, die im Rahmen des 30. Ordentlichen SFV-Verbandstages am 8. Oktober 2022 in Sankt Leon-Rot abgehalten werden.

Nachfolgerin von Bayern-Vize Mayer

Eins ist jetzt schon sicher: Saretz tritt innerhalb des Gremiums die Nachfolge von Prof. Dr. Dieter Mayer (1. Vizepräsident des FC Bayern München e.V.) an.

Der SFV ist der größte von fünf Regionalverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Sein Verbandsgebiet umfasst die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Aktuell vertreten die Erst- und Zweitligisten FC Bayern München, FC Augsburg, SSV Jahn Regensburg, 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, 1. FC Heidenheim, Karlsruher SC, SV Sandhausen, Eintracht Frankfurt und SV Darmstadt 98 den SFV im DFB.