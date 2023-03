FCH-Keeper Müller hat Legende Schnatterer überholt

Auch wenn Heidenheims Ex-Profi Marc Schnatterer mittlerweile für Waldhof Mannheim spielt, so hat er beim FCH doch Legendenstatus. Allerdings ist er seit dem Wochenende nicht mehr Rekordspieler in der 2. Liga für die Schwaben.

Der 1:0-Sieg gegen den SV Darmstadt war aus mehrerlei Hinsicht ein besonderer für Kevin Müller. Denn der Heidenheimer Torwart, der 2015 von Energie Cottbus an die Brenz gewechselt war, ist mit dieser Partie zum alleinigen Rekordspieler für den FCH in der 2. Liga aufgestiegen.

Es war sein 225. Spiel für Heidenheim im Fußball-Unterhaus. Damit überholte er Vereinslegende Marc Schnatterer, der es auf 224 Spiele gebracht hat. Allerdings bringt Schnatterer für die Schwaben weitere 176 Spiele in der 3. Liga auf die Waage - sein Legendenstatus dürfte damit nicht wesentlich ins Bröckeln geraten.

Im aktuellen Kader könnte nur noch Norman Theuerkauf Müllers Rekord für die 2. Liga streitig machen, der bei stattlichen 217 Einsätzen steht, jedoch in dieser Saison nur selten eingesetzt wird. So geschehen in der vergangenen Woche, als Jonas Föhrenbach kurzfristig erkrankte. Der Müller-Rekord sollte dementsprechend nicht gefährdet sein.

Übrigens blieb Müller beim 1:0-Erfolg gegen den SVD zum zehnten Mal in dieser Spielzeit für Heidenheim ohne Gegentor. Damit steht er im Ranking der weißen Weste auf Platz 1 und trägt auch in dieser Saison wieder dazu bei, dass die Heidenheimer Abwehr ein Bollwerk ist. Jannik Huth (SC Paderborn), Daniel Heuer Fernandes (HSV) und Marcel Schuhen (Darmstadt) hielten ihren Kasten jeweils acht Mal sauber.

Nach einigen kuriosen Spielen ist die Defensive der Schmidt-Elf allerdings mit 25 Gegentreffern nur die zweitbeste Abwehr ligaweit. Darmstadt stellt mit lediglich 18 Gegentreffern mit Abstand die beste Hintermannschaft.