Fermin schenkt Xavi einen Sieg zum Abschied

Im letzten Spiel der La-Liga-Saison spielte der bereits feststehende Zweite aus Barcelona beim FC Sevilla. Für Xavi war es der letzte Auftritt an der Seitenlinie der Katalanen.

Vor dem letzten Saisonspiel in Sevilla wurde bekannt, dass Xavi doch nicht Trainer des FC Barcelona bleibt. So wurde die Abschlusspartie der La-Liga-Saison zum Abschiedsspiel für die Barca-Ikone. Sein Team war darauf aus, nochmal für einen Dreier zu sorgen und ging durch Lewandowski nach 15 Minuten in Führung - Joao Cancelo hatte präzise geflankt und der Pole die erste Chance des Spiels genutzt.

Sevilla, das eine enttäuschende Spielzeit hinter sich hat, steigerte sich nach dem Gegentreffer. Ter Stegen konnte einen Schlenzer von Lukebakio erst noch um den linken Pfosten lenken, war kurz darauf im kurzen Eck gegen En-Nesyri aber machtlos - 1:1 (31.). In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch auf beiden Seiten. Auch, weil beide Defensivreihen mit dem Kopf schon in der Sommerpause waren.

Aluminiumtreffer auf beiden Seiten

Die Latte (Pedri, 38.), der Pfosten (Joao Cancelo, 44.) und Nyland verhinderten die erneute Barca-Führung. Auf der anderen Seite hatte Lukebakio weitere Großchancen, scheiterte aber ebenfalls am Aluminium und schoss knapp rechts vorbei (45., 45.+2). So ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff ging es zunächst deutlich ruhiger zur Sache, ehe Fermin nach etwa einer Stunde aus 18 Metern abzog und den Ball stramm ins linke Eck jagte. Barca wollte die Führung anschließend ausbauen, doch Joker Joao Felix scheiterte an Nyland und Koundé stolperte den Ball aus vier Metern am leeren Tor vorbei (65., 75.).

Für den Sieg sollte es am Ende dennoch reichen, weil Sevillas zaghafte Versuche in der Schlussphase nicht von Erfolg gekrönt waren. Xavi feierte dank Fermin somit einen gelungenen Abschluss.