Doppelte Kehrtwende: Barcelona entlässt Xavi - Kommt Flick?

Die Personalie Xavi hat eine erneute Wende erhalten. Wie der FC Barcelona bekanntgab, gehen die beiden Parteien nun doch getrennte Wege. Sein Nachfolger könnte Hansi Flick werden.

Nun also doch - nicht: Xavi verlässt Barcelona, dafür steht Hansi Flick in den Startlöchern. IMAGO/Pressinphoto

Es ist nicht einmal einen Monat her, da erklärte Xavi noch, warum er jetzt doch Trainer beim FC Barcelona bleibt. Von einer "veränderten Dynamik" war am 25. April die Rede. "Wir werden mit dem ganzen Enthusiasmus der Welt weiterarbeiten. Wir sind sehr glücklich." Vorausgegangen war Xavis Ansage im Januar, nur noch bis Saisonende weitermachen und den Vertrag bis 2025 nicht mehr erfüllen zu wollen.

Nun hat aber der Klub kein Interesse mehr am Trainer Xavi. Wie der Verein am Freitagmittag bekanntgab, hat Barcelona-Präsident Joan Laporta dem Trainer am Morgen "mitgeteilt, dass er in der Saison 2024/25 nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft sein wird". Am Sonntag beim abschließenden Saisonspiel in Sevilla soll Xavi also noch auf der Bank sitzen.

Offene Kritik an der finanziellen Situation

Medienberichten zufolge war Laporta verärgert über Xavis Klagen über die finanziellen Schwierigkeiten Barcelonas. "Wir werden versuchen, wettbewerbsfähig zu sein", sagte der Coach. Die Situation sei "sehr schwierig" und "kompliziert, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene, um mit den Topteams zu konkurrieren - sowohl mit Real Madrid in Spanien als auch mit anderen in Europa." Die finanzielle Situation habe nichts mehr mit der von vor 25 Jahren zu tun, "als der Trainer sagte: 'Ich will den, den, den und den'. Das ist heute nicht mehr so."

Xavi betonte auch, dass er mit dem Präsidenten und Manager Deco darüber gesprochen habe, umso merkwürdiger mutet nun die heftige Reaktion Laportas an. Allerdings ließ auch die sportliche Bilanz in dieser Saison zu wünschen übrig. Die Titelverteidigung in der Meisterschaft ist schon lange passé, in der Copa del Rey war im Viertelfinale Schluss - genauso wie in der Champions League.

Kommt jetzt Flick?

Der Favorit auf die Nachfolge ist derweil in Deutschland bestens bekannt. Medienberichten zufolge soll der frühere Bayern-Coach und Bundestrainer Hansi Flick die Katalanen wieder zu Titeln führen. Gespräche haben demnach in den letzten Tagen bereits stattgefunden. Laporta soll sich der spanischen Zeitung Marca zufolge schon seit längerer Zeit einen deutschen Trainer für den Verein wünschen.

Für den 59-jährigen Flick wären die Katalanen seine dritte Station als Cheftrainer im Profifußball. Seit seinem Aus beim DFB im vergangenen September hat Flick keinen neuen Job mehr angenommen. Offiziell ist der Einstieg bei Barca aber noch nicht. Laut Vereinsmitteilung will der Verein "in den kommenden Tagen" über die neue Leitung der Profimannschaft informieren.