Getafe-Keeper Soria nach Zusammenprall außer Gefahr

David Soria war nach einem Zusammenprall am Sonntag im Spiel gegen RCD Mallorca bewusstlos. Inzwischen gibt es gute Nachrichten vom Schlussmann des FC Getafe.

Dem Torhüter des spanischen Erstligisten FC Getafe, David Soria, geht es nach einem schweren Zusammenprall am letzten La-Liga-Spieltag wieder besser. Der 31-Jährige lag am Sonntag nach dem Zwischenfall im Spiel gegen den RCD Mallorca in der zweiten Halbzeit mehrere Minuten lang bewusstlos auf dem Rasen. Soria war zuvor nach dem Zusammenprall im Kampf um den Ball durch die Luft geflogen und unglücklich mit dem Kopf aufgeprallt.

Der Schlussmann wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert, eine Plane schützte ihn dabei vor Blicken. Nach Angaben seines Klubs ist Soria bei Bewusstsein und außer Gefahr, muss aber für 24 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Die Entwicklung sei günstig, erklärte der FC Getafe und dankte für alle unterstützenden Nachrichten.

Mallorquiner drehen Spiel spät

Eher nebensächlich: David Fuzato kam für Soria in der 84. Minute ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren nach einem Tor von Gaston Alvarez noch mit 1:0. Mit dem Reservekeeper im Kasten verlor die Mannschaft von Trainer José Bordalas am Ende gegen den Pokalfinalisten noch mit 1:2, der durch Tore von Vedat Muriqi (90.) und Pablo Maffeo (90.+3) den Spieß noch umdrehte und dem scheidenden Trainer Javier Aguirre einen Sieg zum Abschluss schenkte.

In der finalen Tabelle von La Liga belegt Getafe Rang zwölf und liegt damit drei Plätze vor Mallorca. Die drei Absteiger standen mit Cadiz, Almeria und Granada schon vor dem 38. Spieltag fest.