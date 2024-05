Spalier und Choreo beim Kroos-Abschied: Real verpasst vor Dortmund einen Sieg

Das letzte Spiel vor dem Champions-League-Finale gegen Dortmund hat Real Madrid nicht gewinnen können. Das Ergebnis beim Heimspiel gegen Betis trat aber wegen des Bernabeu-Abschieds von Kroos ohnehin in den Hintergrund.

Nach dem rasanten 4:4 bei Villarreal wartete auf die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti ein emotionales Highlight in Vorbereitung auf das nahende Champions-League-Finale gegen Dortmund am nächsten Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Im letzten La-Liga-Spiel verabschiedete das Bernabeu mit Kroos einen der großen Leader der jüngeren Vergangenheit.

Die Mitspieler, alle im Kroos-Trikot, bildeten vor Anpfiff einen Spalier. Eine große Fan-Choreographie huldigte "Legende" Kroos. Ancelotti bot eine Mannschaft auf, die so auch gegen den BVB in Wembley auflaufen könnte - mit Keeper Courtois im Tor.

Doch das von Manuel Pellegrini trainierte Betis wollte nach dem 0:2 gegen Real Sociedad an diesem Abend nicht einfach den Spielball Reals geben. Die Anfangsphase aber gehörte den Hausherren. Nach feinem Doppelpass von Rodrygo und Vinicius Junior schlenzte Ersterer vorbei (14.). Nur eine Minute später patzte Keeper Fran Vieites, doch Sokratis - in seinem letzten Karrierespiel - rettete auf der Linie.

Zwei Betis-Tore zählen nicht

Nach einer halben Stunde war es wieder die Brasilien-Connection, die funktionierte, doch auf Vorlage von Rodrygo scheiterte Vinicius Junior per Hackentrick (33.). Anschließend war Betis angekommen im Spiel - und schrammte haarscharf an der Führung vorbei: Bellerin nickte den Ball knapp links vorbei (37.).

Kurz darauf zappelte der Ball im Netz, Courtois sah nach einem Miranda-Freistoß nicht gut aus und Johnny schoss ein (39.). Nach minutenlangem Videobeweis wurde aber die Abseitsstellung des aktiv eingreifenden Ex-Münchners Roca doch geahndet.

Nach dem Seitenwechsel - Ancelotti gönnte auch Leih-Keeper Kepa einen letzten Auftritt auf dem Rasen - jubelte Betis ein zweites Mal zu früh: Willian José hatte bei Ayozes Abschluss aktiv eingegriffen (65.).

Große Emotionen bei der Auswechslung

Das Spiel plätscherte in den letzten 25 Minuten nur noch vor sich hin. Alle warteten auf den einen Moment: In der 87. Minute war es soweit, während Dani Ceballos an der Seitenlinie wartete, bildete sich noch auf dem Platz eine große Spielertraube um Kroos, der von allen Mitspielern geherzt wurde. Coach Ancelotti spendete an der Seitenlinie Applaus, die drei Kroos-Kinder vergossen in unmittelbarer Nähe reichlich Tränen.

Nach Abpfiff - das 0:0 fiel nicht groß ins Gewicht - gingen die Huldigungen weiter. Kroos wurde von den Mitspielerin in die Lüfte gewirbelt. Nun aber verfolgt der deutsche EM-Fahrer noch ein großes Ziel: Am nächsten Samstag winkt sein sechster Champions-League-Titel.