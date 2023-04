FC-Kapitän Jonas Hector hört auf

Was für ein Schock für den 1. FC Köln nach einem Sieg in Hoffenheim, mit dem so keiner gerechnet hatte. Kurz nach dem Schlusspfiff war das Ergebnis nur noch Nebensache: Jonas Hector beendet seine Karriere nach dieser Saison.

Steht dem Effzeh nach der Spielzeit nicht mehr zur Verfügung: Jonas Hector. IMAGO/foto2press