FC Bayern verpflichtet Teenager Tel: "Eines der größten Talente in Europa"

Der FC Bayern hat einen neuen Mittelstürmer. Mathys Tel (17) kommt als hochgelobtes Talent.

Wie viel man sich beim deutschen Rekordmeister von Tel verspricht, ließ Julian Nagelsmann bereits vor seiner offiziellen Verpflichtung durchklingen: "Ich habe die Vision, dass er eines Tages 40 Tore schießt", sagte der Bayern-Coach zuletzt auf einer Pressekonferenz. Große Worte über einen, der in seiner jungen Profi-Karriere bislang noch kein einziges Pflichtspieltor erzielt hat.

Besonders viel Gelegenheit dazu hatte der 17 Jahre alte Stürmer auch noch gar nicht, insgesamt bringt er es erst auf 64 Profi-Minuten für Stade Rennes - 49 in der Ligue 1, 15 in der Europa Conference League. Der FC Bayern hat nun in das Talent des jungen Franzosen investiert und die Verpflichtung offiziell verkündet.

"Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer. Mit der U 17 Frankreichs ist er in diesem Jahr Europameister geworden, als Kapitän der Mannschaft. Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen", wird Hasan Salihamidzic in einer Mitteilung des FC Bayern zitiert. "Darauf sind wir stolz, denn es gab viele Klubs, die ihn verpflichten wollten. Die Entwicklung eines so außergewöhnlichen, jungen Spielers ist ein spannendes Projekt für uns alle."

Tel kommt aus der europaweit angesehenen Jugendakademie von Stade Rennes, die unter anderem Ousmane Dembelé und Eduardo Camavinga hervorbrachte und wurde in der vergangenen Saison im Alter von 16 Jahren, drei Monaten und 19 Tagen zum jüngsten Profi-Debütanten der Klubgeschichte.

Einen ähnlichen Werdegang wie den seiner prominenten Rennes-Vorgänger erhofft man sich nun auch bei den Bayern-Verantwortlichen. Zwar betonte Nagelsmann bereits, dass Tel "kein Eins-zu-eins-Ersatz für Lewandowski" sei, eine gewisse Erwartungshaltung ist aber bereits da: "Wenn er in dieser Saison zehn Tore schießt, wären wir sehr glücklich."

"Der FC Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt. Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung und werde für diesen Club alles geben", sagt der Neuzugang selbst. "Die Gespräche mit Hasan Salihamidzic und den Verantwortlichen des FC Bayern haben mich sehr beeindruckt und mir schnell bewusstgemacht, dass ich unbedingt nach München möchte."