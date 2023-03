FC Bayern gründet Joint Venture mit MLS-Meister Los Angeles FC

Sportlich eilt der FC Bayern derzeit von Sieg zu Sieg - und hat dies auch seinem exzellent besetzten Kader zu verdanken. In puncto Nachwuchsförderung gehen die Münchner nun ein Joint Venture mit dem Los Angeles FC ein.

Wie die Bayern mitteilten, hat der Rekordmeister gemeinsam mit Los Angeles eine Unternehmung mit dem Namen "Red&Gold Football" gegründet mit dem Zweck, in der Nachwuchsförderung zusammenzuarbeiten. Ziel sei es, "internationale Talente auch in Kooperation mit Partnervereinen für die eigenen Mannschaften und den Profifußball auszubilden".

"Wir haben die Chance, Talente international im eigenen System zu entwickeln", benennt Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Vorteile, die man sich an der Säbener Straße von der Zusammenarbeit mit den Kaliforniern erhofft, betont aber zugleich, dass "unser Campus das Herzstück der Nachwuchsarbeit des FC Bayern bleibt".

Dieser werde aber auch profitieren, da man "unseren dort geförderten jungen Spielern künftig einen noch besser auf sie zugeschnittenen Ausbildungsweg und somit einen besseren Übergang in den Profifußball bieten" könne. Dies hätte auch den Effekt, dass der FC Bayern für junge Talente "als Ausbildungsverein attraktiver" werde.

Nicht die erste Kooperation mit einem MLS-Klub

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Münchner international breiter aufstellen. Seit 2014 hat der Rekordmeister schon drei Auslandsbüros gegründet, zunächst in New York, dann in Shanghai (2017) und in Bangkok (2022).

"Auf internationaler Ebene entwickelt sich der Fußball sehr dynamisch, das ist besonders auf dem Transfermarkt erkennbar", erklärt Oliver Kahn und verweist darauf, dass die Münchner durch das neue Joint Venture ihre Nachwuchsförderung ausweiten und in der Partnerschaft eine Chance sehen, "den FC Bayern im sportlichen Wettbewerb mit den besten Vereinen Europas und der Bundesliga zu stärken."

Mittelfristig erwartet Kahn zudem einen "Qualitäts- und Nachwuchsschub in der Major League Soccer", auch wegen der Tatsache, dass die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Dies mache "den Standort Los Angeles zusätzlich attraktiv". LA ist übrigens nicht der erste MLS-Verein, mit dem die Münchner im Rahmen der Nachwuchsarbeit zusammenarbeiten. Seit 2018 gibt es eine Kooperation mit dem FC Dallas.

Ehemaliger Bayern-Spieler kickt beim LAFC

Wechselte aus Fürth nach Los Angeles: Timothy Tillmann. IMAGO/Pius Koller

Der 2014 gegründete LAFC hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Seit 2018 spielt der Klub in der Major League Soccer - und feierte im vergangenen Jahr unter der Führung des ehemaligen Bundesliga-Profis Steven Cherundolo die erste Meisterschaft. Prominentester Spieler des Teams ist wohl die italienische Innenverteidiger-Legende Giorgio Chiellini.

Mit Timothy Tillmann steht sogar ein Spieler im Kader der Kalifornier, der schon beim FC Bayern unter Vertrag stand. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler schaffte einst in der zweiten Mannschaft der Münchner den Durchbruch, etablierte sich dann aber beim 1. FC Nürnberg und insbesondere der SpVgg Greuther Fürth (85 Einsätze). 2023 verließ er das Frankenland gen US-Westküste.

Von der Kooperation mit dem FC Bayern erhoffen sich auch die Kalifornier einiges. John Thorrington (Co-Präsident und General Manager) sieht das als "nächsten Schritt in unserer Entwicklung" an. "Wir freuen uns sehr, mit dem FC Bayern München zusammenzuarbeiten, um junge Talente in Südkalifornien und darüber hinaus zu fördern."