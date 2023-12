FC Bayern gegen VfB im Free-TV: Wo läuft die Partie?

Ein Highlight der diesjährigen Bundesligasaison kann im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden. Wo wird die Partie FC Bayern München gegen VfB Stuttgart übertragen?

Am Sonntagabend, den 17. Dezember, empfängt der FC Bayern die Überraschungsmannschaft aus Stuttgart. Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 19.30 Uhr.

VfB holte zuletzt Punkte in München - Duell der Top-Torjäger

Nicht nur aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation sorgt das Aufeinandertreffen des FCB und der Stuttgarter in München für Spannung. Auch die vergangenen Partien zwischen den beiden Klub waren eng, so holte der VfB in den beiden letzten Auswärtsspielen in der bayerischen Landeshauptstadt jeweils einen Punkt. Endergebnis der beiden Partien war jeweils ein 2:2.

Torreich könnte es in dieser Saison ebenfalls wieder werden, immerhin stellt der FCB im Vorfeld des 15. Spieltags mit 44 geschossenen Toren die gefährlichste Offensive der Liga und mit 34 Treffern reiht sich der VfB in dieser Statistik auch vorne mit ein. Zudem treffen mit Harry Kane (18) und Serhou Guirassy (16) auch die beiden Anführer der Torschützenliste aufeinander.

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird FC Bayern München gegen VfB Stuttgart übertragen?

Das Stuttgarter Gastspiel beim deutschen Rekordmeister kann freizugänglich bei "Sat.1" gesehen werden. Die Übertragung des Free-TV-Senders startet um 19 Uhr. Zusätzlich wird auf der Onlineplattform "ran" ein kostenloser Livestream angeboten. Wie üblich wird auch diese Sonntagspartie beim kostenpflichtigen Streaminganbieter DAZN gezeigt.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (FC Bayern München gegen VfB Stuttgart).

Der Überblick:

Partie: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart, Bundesliga 2023/24, 15. Spieltag

Datum: Sonntag, 17. Dezember 2023

Anstoßzeit: 19.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung: DAZN, Sat.1, ran