Die Ausgangslage für die Münchner ist nicht optimal. Am vergangenen Wochenende setzte es eine 1:5-Klatsche in Frankfurt, zudem hat man den 1:0-Sieg bei Manchester United unter der Woche in den Knochen, der in den Ausfällen von Coman und Mazraoui mündete. Kurz vor Weihnachten ist der FC Bayern angeknockt und der ohnehin schmale Kader auf Kante genäht - nun brechen Thomas Tuchel auch noch Kimmich, Goretzka und Ulreich aufgrund eines grippalen Infekts kurzfristig weg.