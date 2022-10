Farkes Vorahnung: Ducksch und der 23. Versuch

Acht Spieltage dauerte es, bis Marvin Ducksch beim 5:1-Sieg gegen Gladbach seinen ersten Saisontreffer für den SV Werder Bremen in der Bundesliga erzielte - das Zählen der Statistiken hat ein Ende. Und einer hatte das bereits im Vorfeld geahnt.

Daniel Farke ist der Fußball-Trainer, sagte Marvin Ducksch im Februar 2022 im Gespräch mit dem kicker, der ihm einst "den Spaß zurückgebracht hat". Als die Karriere des damaligen Angreifers von Borussia Dortmund in der Saison 2015/16 am Scheideweg stand, ließ ihn der Coach der BVB-Regionalliga-Reserve seinerzeit wissen: Du machst bei mir jedes Spiel, komme was wolle. Ducksch würde sich in den kommenden Jahren im deutschen Profifußball durchsetzen, auch Farke machte Karriere.

Am Samstagabend trafen beide nun erstmals in der Bundesliga aufeinander, der (bislang noch torlose) Werder-Angreifer und der Gladbach-Coach. Und Duckschs ehemaliger Förderer hatte schon vor der Partie, die der Aufsteiger letztlich mit 5:1 berauschend für sich entschied, so ein ungutes Gefühl, wie Farke im Anschluss eröffnete: "Bei Marvin ist der Knoten geplatzt, das habe ich bei unserer gemeinsamen Vergangenheit fast ein wenig befürchtet…"

Mit dem 23. Abschluss: Duckschs langer Anlauf

22 Abschlüsse hatte Ducksch bis dahin in dieser Saison abgegeben, kein anderer Spieler in der Bundesliga verzeichnete so viele Schüsse ohne Torerfolg. Alle anderen Profis mit 20 oder mehr Torschüssen erzielten bereits mindestens zwei Treffer. 613 Minuten dauerte es, bis der 23. Versuch drin war, nachdem der Angreifer einen abgeblockten Vorstoß von Romano Schmid zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung verwertete: "Heute ist mir der Ball vor die Füße gefallen und ich bin froh, dass ich ihn auch mal reingemacht habe", sagte Ducksch, der eingestand: "Ein kleiner Stein ist mir dann schon vom Herzen gefallen."

Und wohl auch seinen Mitspielern. "Wenn man gesehen hat, wie sich die ganze Mannschaft mit mir gefreut hat, erkennt man daran einfach unseren Zusammenhalt", erklärte Ducksch. Sein Wert für das Bremer Offensivspiel hatte in der bisherigen Saison ja indes auch nie infrage gestanden, wie Coach Ole Werner nicht nur angesichts seiner bereits fünf Torvorlagen zusätzlich betonte: "Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er an sich zweifelt oder sich einigelt. Er hat einfach weitergearbeitet - so, wie es am besten ist."

Ducksch über Füllkrug: "Ich werde ihm helfen"

Und dann, führte Werner weiter aus, "ist es bei seinen Qualitäten am Ende eine Frage der Zeit, bis so jemand Tore schießt". Auch Sturmpartner Niclas Füllkrug befand angesichts Duckschs Leistungen, "die natürlich auch für mein Spiel wichtig sind: Er hat sich sein Tor nach der Durststrecke einfach verdient." Gegen Gladbach hatte er Werders Sieben-Tore-Stürmer das 3:0 aufgelegt - nachdem Ducksch zuvor bereits angekündigt hatte: "Ich habe gesagt, ich werde ihm helfen."

Der 28-Jährige hielte eine WM-Nominierung Füllkrugs für die deutsche Nationalmannschaft jedenfalls nur für angemessen: "Er bringt überragende Leistungen und wir haben noch ein paar Spiele. Wer weiß, was da noch kommt - ich würde es ihm wünschen."