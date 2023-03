Farkes Schwalben-Exkurs: "Wo ich durchdrehen könnte …"

Mit seiner Schwalbe im Spiel gegen Freiburg fiel Marcus Thuram übel auf. Gegen die vermeintlich überzogene Kritik verteidigt Borussias Trainer Daniel Farke seinen Stürmer vehement. Und redet sich grundsätzlich beim Thema Fairness und Schwalben in Rage.

Dass sich Thuram in Zweikämpfen mitunter zu "soft" verhalte und zu schnell zu Boden gehe, hat Farke in intensiven Gespräch mit dem Franzosen schon lange vor dem Spiel gegen Freiburg angemahnt. In seinem Verhalten sei Thuram in diesem Punkt auf einem sehr guten Weg gewesen; der unmotivierte Faller im Freiburger Strafraum aber war natürlich auch dem Gladbacher Trainer ein Dorn im Auge.

Für deutlich überzogen aber hält Farke die überaus kritischen Worte, da werde "von einer Schande für den deutschen Fußball" gesprochen, "hier muss man mal die Kirche im Dorf lassen."

Englisch geprägt

Er sei Englisch geprägt, so Farke, der lange auf der Insel als Trainer arbeitete, bevor er im Sommer 2022 bei Borussia Mönchengladbach unterschrieb. Insofern mag er robuste und harte Zweikämpfe, Fairness ohnehin, in allen Bereichen. Geht ein Spieler also unmotiviert zu Boden, dann ist das für Farke natürlich ein Unding.

Marcus Thuram allerdings werde von einigen Kritikern "wie die Sau durchs Dorf getrieben", es solle sich "jeder mal an die Nase fassen, der selbst Fußball gespielt hat, ob er nicht in seiner aktive Karriere manchmal auch in einer Szene übertrieben und überzogen" hätte.

Natürlich stellt sich Farke öffentlich sehr vehement vor seinen Spieler, aber es ist anzunehmen, dass er die Schwalbe im gegnerischen Strafraum intern durchaus sehr deutlich angesprochen und Thuram entsprechend verwarnt hat.

"Rausgeholter Elfmeter": Vergleich mit WM-Finale 1990

Allerdings war dieser Faller nun mal, um es konkret zu benennen, ein Betrugsversuch. Und natürlich ist der französische Nationalspieler dringend angehalten, seine Spielweise und sein Auftreten auf dem Platz zu überprüfen.

Einmal im Redefluss, zog Farke dann noch einen Vergleich mit dem WM-Finale 1990. "Da ist Deutschland Weltmeister geworden, verdient Weltmeister geworden", so der Borussia-Coach, "aber eben auch durch einen Elfmeter, der rausgeholt wurde. Da hat hinterher keiner von einer Schande für Deutschland gesprochen, da kamen die Kaltgetränke und Zigarren auf den Tisch, und es wurde gefeiert", so Farke mit einem Augenzwinkern.

Ganz grundsätzlich kam er dann in der Runde, in der es eigentlich um den Ausblick auf das Samstag-Spiel bei RB Leipzig ging, auf Fairness im Profifußball zu sprechen. "Wo ich durchdrehen könnte: Ein Spieler bleibt liegen, der Ball wird ins Aus gespielt, der Schiedsrichter pfeift einen erfolgversprechenden Konter ab", obwohl eben keine schwerwiegende Verletzung vorliege.

"Wir müssen unsere Spieler erziehen"

Das passiert Farke offenbar deutlich zu häufig; von der Insel, von seiner Zeit bei Norwich City, wo er von 2017 bis 2021 arbeitete, ist er offensichtlich auf dem Platz einen anderen Umgang miteinander gewöhnt.

Ganz klar: "Wir müssen unsere Spieler erziehen", so der Fußball-Lehrer. In diesem Punkt wird Farke angesichts von Schwalben und anderer Unsitten auf dem Platz niemand widersprechen, der sich hier zu Lande mit dem (Profi-)Fußball beschäftigt.