Falkenberg wird Leverkusens neuer "Perlentaucher" - Kießling Klub-Botschafter

Bayer 04 hat den bisherigen Leiter der Nachwuchs- und Frauenabteilung Thomas Eichin auf die neue Position des "Direktor Lizenz" gehoben. Das viel Interessantere an der Mitteilung des Klubs ist allerdings, dass der Klub den Nachfolger von Kader-Manager Tim Steidten hat: Kim Falkenberg.

Auch wenn Thomas Eichin, der seit Juli 2020 den Nachwuchs- und Frauenbereich leitete, auf den neu geschaffenen Posten des Direktors Lizenz gehoben wurde, ist die Personalie im Bereich der Kaderplanung und des Scoutings die bedeutendere für den Klub. Schließlich bestand dort nach der Trennung von Kader-Manager Tim Steidten im März eine Vakanz, die nun durch Kim Falkenberg beseitigt wird.

"Kim Falkenberg hat schon in den vergangenen Jahren exzellente Arbeit in seinem Bereich abgeliefert. Seine Rolle ist durch die Trennung von Tim Steidten im Frühjahr mit noch mehr Verantwortung verbunden. Ich bin froh, dass er Teil unseres Führungsteams im Sport ist", erklärt Geschäftsführer Simon Rolfes.

Beförderung als Belohnung

Der 35-jährige Falkenberg wird also Bayers neuer "Perlentaucher", als der sein Vorgänger Steidten aufgrund seines guten Auges bei der Spielersuche genannt wurde. Wobei Falkenberg bereits in den gemeinsamen Jahren auch einen großen Teil zu diesem erfolgreichen Scouting beigetragen hatte. Jetzt wird er dafür mit der Beförderung zum "Head of Recruitment" belohnt.

Auch wenn es Eichins neuer Titel suggerieren mag, so wird Falkenberg dem neuen "Direktor Lizenz" nicht unterstellt sein. "Die ebenfalls im Sport verankerten Bereiche des Scoutings und der Kaderplanung bleiben von der neuen Struktur unberührt", heißt es in der Mitteilung des Klubs. Falkenberg wird als "Head of Recruitment" direkt an Rolfes, den Sport-Geschäftsführer von Bayer 04 berichten.

Neuer Nachwuchschef wird gesucht

In Eichins künftigen Verantwortungsbereichen fallen hingegen die Bereiche Staff, Ernährung, Organisation, Infrastruktur und Logistik. Darüber hinaus werde der neue "Direktor Lizenz" die Schnittstelle von der Lizenz- zur medizinischen Abteilung, aber auch zu anderen Bereichen im Klub bilden, heißt es. Ex-Profi Stefan Kießling, bislang "Koordinator Lizenz", der sich zuletzt um diese Bereiche kümmerte, wird zukünftig als Klub-Botschafter für Bayer 04 tätig sein.

Den durch Eichins Beförderung vakanten Posten im Nachwuchsbereich übernehmen Rolfes und Eichin bis auf weiteres kommissarisch. Ein neuer Nachwuchschef wird gesucht, der offensichtlich frische Impulse setzen soll. "Im Nachwuchsbereich haben wir zuletzt einige Weichenstellungen vornehmen können. Er stellt für uns aber nach wie vor eine Herausforderung dar", erklärt Rolfes, "wir führen hier einen sorgfältigen Kandidaten- und Auswahlprozess, um am Ende eine exzellente und langfristige Lösung für die Ansprüche von Bayer 04 zu finden."