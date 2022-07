Fair-Play-Preis für Werder-Stadionsprecher Zeigler

Der DFB vergibt seine diesjährigen Fair-Play-Preise an Werder Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler und E-Junioren-Trainer Mario "Willi" Wiggert.

Zeigler, der den Preis als "Fairster Profi" erhält, hatte im Nordderby zwischen Werder und dem Hamburger SV am 7. Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison zur Abkühlung der aufgeheizten Atmosphäre beigetragen.

Als Marvin Ducksch für die bereits dezimierten Bremer per Freistoß zum vermeintlichen 1:1 traf, der Treffer jedoch nicht zählte, weil sich Teamkollege Mitchell Weiser in die HSV-Abwehrmauer gedrängt hatte, hatte Zeigler nach DFB-Angaben die Regel sachlich erklärt und es so geschafft, "die aufgebrachten Werder-Fans wieder zu beruhigen".

“Arnd Zeigler liebt den Fußball, deshalb hat er so gehandelt", wird der langjährige Pressesprecher der Nationalmannschaft, Jens Grittner, in der DFB-Pressemitteilung zitiert. Am Ende der Saison stieg Werder trotz der 0:2-Derbyniederlage auf.

E-Junioren-Trainer muntert Schiedsrichter auf: "Dann machen wir einfach mit Tor weiter"

Als "Fairsten Amateur" zeichnet der DFB in diesem Jahr E-Junioren-Trainer Wiggert von der SG Bad Schwartau aus, der vorbildlich auf einen Fauxpas eines jungen Schiedsrichters reagierte.

"In seinem allerersten Spiel beging ein junger Schiedsrichter einen eklatanten Fehler", heißt es in der Pressemitteilung. "Nach dem Handspiel eines Kindes der SG Schwartau unterbrach er das Spiel mit einem Pfiff. Elfmeter. Doch als nur einen Moment später ein Spieler der SG Trave den Ball ins Tor schoss, erkannte der Unparteiische auf Tor und wies zur Mittellinie. Statt zu protestieren, munterte Wiggert den jungen Schiedsrichter auf: 'Alles gut, Fehler passieren, dann machen wir jetzt einfach mit Tor weiter.'"

Auch Bibiana Steinhaus-Webb, die zur Jury der bereits seit 1997 jährlich vergebenen Fair-Play-Preise gehört, würdigt Wiggert: "Eine falsche Entscheidung aus den richtigen Gründen zu akzeptieren, das hat mich berührt."

jpe