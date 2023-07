Fahrradsturz: Hofmann fehlt dem Club mehrere Monate

Erst Ende Mai gab der 1. FC Nürnberg bekannt, dass Jannik Hofmann einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben hat. Im Trainingslager verletzte sich das FCN-Eigengewächs nun aber unglücklich.

Aktuell bereitet sich der Club im Trainingslager in Kothmühle (Niederösterreich) intensiv auf die neue Saison vor. Noch bis Sonntag verweilen die Mittelfranken im "RelaxResort" - einer musste aus unglücklichen Umständen aber jetzt schon die Heimreise antreten.

Hofmann erleidet Schlüsselbeinbruch

Hofmann, der zusammen mit Ali Loune - anders als Pascal Fuchs und Jermain Nischalke - mit ins Profi-Trainingslager fahren durfte, erlitt am Donnerstag eine schwere Verletzung. Das 21-jährige Eigengewächs - seit 2008 beim FCN - stürzte auf einer Radtour mit einem E-Mountainbike infolge eines Bremsmanövers unglücklich und brach sich das Schlüsselbein. Das ergaben Untersuchungen in einem naheliegenden Krankenhaus. Wie die "Bild" berichtet, ist Hofmann noch am selben Tag aus dem Trainingslager des Clubs abgereist und wird zeitnah in Nürnberg operiert.

Gyamerah vor Rückkehr in den Spielbetrieb

Der Abwehrspieler fällt rund drei Monate aus. Damit ist Enrico Valentini der aktuell einzig komplett einsatzfähige Rechtsverteidiger im Kader der Nürnberger. Die Rückkehr von Jan Gyamerah, der sich im April einen Syndesmosebandriss im Sprungelenk zuzog, auf den Platz könnte schon am Wochenende beim Test gegen den ungarischen Erstligisten Diosgyöri VTK passieren, trainiert er doch seit Montag schon wieder voll mit der Mannschaft.