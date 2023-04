FCN-Aderlass geht weiter: Jetzt fällt auch noch Gyamerah aus

Der 1. FC Nürnberg hat weiterhin mit Verletzungspech zu kämpfen: In Jan Gyamerah müssen die Franken auf eine weitere Stammkraft wochenlang verzichten.

Der Club vermeldete auf der vereinseigenen Website, dass sich Gyamerah bei der Partie in Kiel (1:2) einen Syndesmoseriss im Sprunggelenk zugezogen hat. Diese Diagnose resultierte aus einer intensiven Untersuchung des Defensivspielers im Klinikum Süd.

Damit wird der 27-jährige Verteidiger, der bis auf die Partie an der Förde in den Wochen zuvor mit soliden Leistungen aufgewartet hatte, längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Bereits am morgigen Freitag soll Gymerah bei Fuß-Spezialist Prof. Dr. Markus Walther in München operiert werden. Ob der gebürtige Berliner zumindest beim Saisonfinale Ende Mai wieder ins Geschehen eingreifen kann, steht in den Sternen.

Für den FCN bedeutet der Ausfall des Stammspielers eine weitere Hiobsbotschaft im Abstiegskampf: Neben Gyamerah und den Langzeitverletzten muss Coach Dieter Hecking bei der wichtigen Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) auch auf Jens Castrop (Rotsperre), Florian Hübner und Fabian Nürnberger (beide Muskelfaserriss) sowie wahrscheinlich Christoph Daferner (Folgen einer Gehirnerschütterung) verzichten.