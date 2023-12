Fällt Reese gegen Osnabrück aus?

Hertha BSC bangt vor dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Samstag nach kicker-Informationen um den Einsatz von Unterschiedsspieler Fabian Reese (26).

Der Linksaußen, der seit Wochen einer der dominierenden Spieler der 2. Liga ist, klagt dem Vernehmen nach über Erkältungssymptome. Bereits unter der Woche waren bei Hertha Stürmer Smail Prevljak und Mittelfeldspieler Bilal Hussein erkrankt. Reeses Ausfall wäre ein harter Schlag für die Berliner, die gegen Schlusslicht Osnabrück ihre Serie von acht ungeschlagenen Pflichtspielen ausbauen und ihre Aufholjagd fortsetzen wollen.

Reese verbuchte in der bisherigen Zweitliga-Saison vier Tore und neun Assists. Dazu kommen im DFB-Pokal, wo er in der 2. Runde gegen Mainz (3:0) und im Achtelfinale gegen den Hamburger SV (5:3 im Elfmeterschießen, 3:3 nach Verlängerung) überragte, drei Tore und drei Assists.

Am vergangenen Wochenende in Kaiserslautern (2:1) war der Ex-Kieler nach den vorherigen Pokal-Strapazen von Trainer Pal Dardai erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. In der ersten Halbzeit hatte Derry Scherhant auf dem linken Flügel gespielt. Sollte Reese zum Jahresabschluss ausfallen, käme Scherhant vermutlich erneut von Beginn an zum Zug.