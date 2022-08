"Es war richtig hart": Hexer Sommer wird nach Gala auch von Müller gelobt

Seit Beginn der Datenerfassung hat kein Bundesliga-Torwart mehr Paraden in einem Spiel gehabt als Yann Sommer. Das will der gut gelaunte und zu Scherzen aufgelegte Gladbacher Torhüter zum Anlass nehmen, um etwas bei den bevorstehenden Vertragsverhandlungen anzusprechen.

Bei über 30 Abschlüssen des FC Bayern am Samstagabend sind 20 direkt auf den Kasten der Borussia gekommen, drin war aber nur der präzise Abschluss ins linke untere Eck von Leroy Sané in der 83. Minute. Der Rest: 19-mal Endstation Yann Sommer.

Der 33-jährige Routinier, der seit 2014 für die Fohlen eine feste Größe ist und in dieser Zeit auch im Dress der Schweizer Nationalmannschaft schon viele großartige Spiele gezeigt hat, stellte mit dieser Paradenzahl aber einen neuen Rekord auf. Und half den Gladbachern zudem dabei, einen glücklichen Punkt vom bislang schadlosen und vor allem torreichen FCB zu entführen - 1:1.

"Es war hart, es war richtig hart", sollte Sommer nach diesem Topspiel zwischen den beiden noch ungeschlagenen Mannschaften sagen - und im Interview mit "Sky" ergänzen: "Wir wussten vor dem Spiel, was uns erwartet. Dass da viel Power und Druck kommen wird, ist ja klar - genauso, dass man da nicht alles verteidigen kann."

BMG-Sportdirektor Roland Virkus reihte sich diesbezüglich mit seinem passenden Statement ein: "Letztendlich brauchst du hier in München auch einen Torwart, der mal unhaltbare Dinger hält - und das hat er heute gemacht. Er hat überragend gehalten. Das war eine Weltklasse-Leistung! Bayern München ist sicherlich das Maß aller Dinge, aber man hat zumindest gesehen, wie man sie ärgern kann. Klar ist aber auch, dass man Glück braucht, um hier etwas zu holen. Sie sind gerade wieder einmal eine der besten Mannschaften in Europa, wenn nicht die beste momentan."

Müller lobt Sommer: "Er war immer da"

Doch eben jener Sommer war als letzte Instanz nicht zu überwinden - was ihm auch den Respekt des Gegners einbrachte. In erster Linie von Thomas Müller, der süffisant mitteilte: "Das kennen wir ja nicht anders, dass der Yann Sommer gegen uns immer das beste Spiel des Jahres macht - oder Kevin Trapp (von Eintracht Frankfurt; Anm. d. Red.). Es ist natürlich so, dass wenn wir so einen gutes Spiel machen, dass dann der Torwart auch immer viele Chancen bekommen, sich auszeichnen zu können. Es waren jetzt auch nicht alle Abschlüsse von uns unhaltbar, das muss man auch sagen. Es war nicht jeder Abschluss in so einer Top-Qualität, dass du sagen kannst: 'Ok, da macht er was Unmögliches.' Aber er war immer da, hat nichts klatschen lassen - und war auch bei den großen Dingern war er immer zur Stelle."

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der bei diesen Sommer-Festspielen in der Allianz-Areana anfangs sogar von weit über 20 Paraden ausgegangen war, brauchte dem nicht mehr viel hinzuzufügen: "Wie immer gegen uns: gutes Spiel gemacht. Er hat alles gehalten." Das alles noch ergänzt mit dem Vorschlag, dass der Keeper nach dieser Leistung "mal ne Woche freimachen" könne.

Vertragsverlängerung in Kürze - mit besonderer Klausel?

Lobte Yann Sommer für seine 19 Paraden: Julian Nagelsmann. IMAGO/MIS

Zeit zum Freimachen bleibt dem Schweizer aber nicht groß, denn abseits der kommenden sportlichen Aufgaben mit der glänzend in die Saison gestarteten Borussia stehen noch Runden am Verhandlungstisch mit dem Vereins-Management an. Schließlich läuft Sommers aktueller Vertrag am 30. Juni 2023 aus - und der Klub ist interessiert daran, langfristig zu verlängern.

Sommers Sicht der Dinge dazu: "Ich bin schon acht Jahre hier. Wenn das nicht mehr passen würde, dann wäre ich schon lange nicht mehr hier. Das ist eine Familie für mich geworden." Klingt zuversichtlich - oder? "Jetzt setzen wir uns zusammen und werden darüber diskutieren." Und zwar auch darüber, ob sich in einem neuen Kontrakt eine Klausel ähnlich zu einer Torprämie für Stürmer integrieren lässt. Denn für Paraden wird der gut gelaunte Torhüter bisher nach eigener Aussage "leider nicht" bezahlt. Er werde das aber bei der bevorstehenden Vertragsverhandlung mal ansprechen.