Nur Sané lässt die Sommer-Festspiele pausieren: Gladbach entführt Punkt aus München

Über 30 Torschüsse, große Möglichkeiten, - und ganze 19 Paraden von Sommer: Der FC Bayern hat sich beim Topspiel mit den ebenfalls noch ungeschlagenen Gladbachern im Grunde alle Zähne ausgebissen. Der Kapitän der Fohlen war beim 1:1 kaum zu überwinden, während sich die Münchner defensiv einen Fehler erlaubt hatten.

Von den jüngsten zehn Bundesliga-Duellen mit dem Rekordmeister ganze fünf gewonnen (ein Remis, vier Niederlage) und stark mit sieben Punkten aus den ersten drei Spieltagen gestartet: Die Gladbacher Borussia hatte am Samstagabend durchaus Grund, um selbstbewusst beim FC Bayern aufzuschlagen. Das tat die im Vergleich zum jüngsten 1:0-Sieg gegen Hertha nur auf einer Stelle umgebaute Elf von Trainer Daniel Farke - Linksverteidiger Netz startete für den kranken Bensebaini - allerdings nicht. Was vornehmlich an der offensiven Qualität und dem Dauerdruck der Münchner vor heimischer, mit 75.000 ausverkaufter Kulisse lag.

Denn die FCB-Elf von Coach Julian Nagelsmann, die nach dem 7:0-Kantersieg in Bochum wieder mit Davies für den von Juventus gekommenen Neuzugang de Ligt (Bank) daherkam, gab über die vollen ersten 45 Minuten den Ton an. Das führte in erster Linie zu stets sehr tief stehenden Fohlen, die sich zudem kaum aus der eigenen Hälfte befreien konnten.

Upamecano hilft: Thuram stellt alles auf den Kopf

Chancen brachte das natürlich auch - und zwar mitunter am Fließband: Upamecano brachte einen gefährlichen Kopfball nicht unter (1. Minute), Kimmich schloss nach schneller Kombination aus guter Lage zu zentral ab (12.) und Mané verpasste eine Hereingabe nur um Zentimeter (19.), während Coman nach einem überragenden Solo knapp drüber schoss (23.).

Die Qualität der Möglichkeiten nahm in der Folge gar noch zu - zwei Abseitstore von Mané in der 34. (VAR schritt wegen strafbarer Sané-Stellung folgerichtig ein) und 39. Minute inklusive. Apropos Sané: Der deutsche Nationalspieler feuerte nach sehenswertem Aufbau über die Latte (30.), ehe er nach feiner Dribbelkunst gerade noch von Itakura gebremst wurde (33.). Und bei ein paar Distanzschüssen wie einem von Davies war in diesem kuriosen ersten Abschnitt der aufmerksame Sommer zur Stelle (42.).

Kurios war das Ganze deswegen, weil eine Szene dem Ganzen noch die Krone aufsetzte: Denn nach einem einfachen Kramer-Befreiungsschlag schlug Upamecano am Ball vorbei und servierte dem lauernden Thuram so ein gewaltiges Präsent. Der Franzose war nicht mehr einzufangen und vollendete nach seinem Sprint gewohnt lässig am bis dato beschäftigungslosen Neuer vorbei (43.).

Sommer, Sommer, Sommer - und nur Sané

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten tat sich der amtierende Meister dann zunächst längere Zeit schwer, den in dieser Phase sehr stabil stehenden BMG-Riegel zu knacken. Lediglich Müller gelang das mal nach einer Flanke, doch hier parierte direkt Sommer stark (48.).

Sommer war auch das Stichwort des gesamten restlichen Spielverlaufs. Der Kapitän der Elf vom Niederrhein wuchs förmlich über sich hinaus und trieb den an der Seitenlinie umtriebigen FCB-Coach Nagelsmann mit seinen Spielern auf dem Feld regelmäßig ins Entsetzen. Der 33-jährige Routinier, seit 2014 im Verein, hielt zunächst gegen Mané (60.), ehe eine irre Tat folgte - erneut gegen Mané (61.). Gegen den frei auf ihn zustürmenden Sané nach herausragendem Pavard-Steilpass stand Sommer außerdem seinen Mann (65.), ebenso wie gegen Sanés Flachschuss (68.), Sanés Schlenzer (71.), Pavards Distanzhammer (75.) und Musialas Kopfball (77.). Der Pfosten half zudem (77.).

Lediglich in der 83. Minute, als der Gastgeber von der Säbener Straße fein auf- und Sané freispielte, hatte der Keeper nichts auszurichten. Der deutsche Nationalspieler traf hier überlegt ins linke untere Eck zum überfälligen 1:1 (83.). Mehr als dieses Tor zum Punktgewinn war für den FCB aber nicht mehr drin, weil Sommer final gegen Davies (87.) und den als Zusatzstürmer gebrachten Innenverteidiger de Ligt (90.+1) nochmals stark zur Stelle war. Letzten Endes mauerten die Gladbacher, die lediglich noch einen Konter hatten, mit Abschluss von Thuram (90., einfache Parade von Neuer), also erfolgreich das 1:1 über die Zeit - und wussten, bei wem sie sich bedanken mussten.

Für den FC Bayern geht es schon unter der Woche weiter - genauer gesagt am Mittwoch (15.30 Uhr), wenn die Münchner in der 1. Runde des DFB-Pokals zu Gast bei Drittligist FC Viktoria Köln sind. In der Bundesliga geht es daraufhin wie folgt weiter: Der FCB bestreitet das nächste Topspiel beim glänzend gestarteten 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr), die Borussia aus Mönchengladbach empfängt den 1. FSV Mainz am Sonntag (17.30 Uhr).