Es macht großen Spaß, Leverkusen zuzuschauen - nur eine Frage bleibt

Sascha Mölders (36) schreibt in seiner kicker-Kolumne dieses Mal über das Spitzenspiel zwischen Leverkusen und Bayern. Und gibt einen Tipp ab.

Servus zusammen, ich wollte mich anlässlich des Topspiels in der Bundesliga mal wieder melden. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich bei 1860 München spiele. Und dass 1860 München ja traditionell eine große Rivalität zum FC Bayern pflegt. Ich komme zwar aus dem Ruhrgebiet, spüre diese Rivalität in der Stadt aber natürlich trotzdem, auch wenn die Vereine gerade in unterschiedlichen Kreisen verkehren.

Ich spreche sowieso über jeden Verein ganz offen, da habe ich gar keine Probleme mit. Ob es jetzt Bayern oder Bayreuth ist. Natürlich wäre es schön, wenn ich demnächst am Samstagnachmittag vor dem Fernseher sitze, die Bundesliga-Konferenz einschalte und Sechzig gegen die Bayern spielt. Das wünscht sich, glaube ich, ganz München.

Bis dahin reden wir über Bayern gegen Leverkusen. Der allmächtige FCB hat vor der Länderspielpause zum ersten Mal ein Pflichtspiel unter Julian Nagelsmann verloren. Krise!? Spaß. Irgendwann verlierst du halt mal. Frankfurt hat es in München gut gemacht, aber rundum können die Bayern schon zufrieden sein. Nagelsmann macht bislang sehr viel richtig.

Seoane hat aus vielen begabten Kickern eine Einheit geformt

Was Bayern hat und immer schon hatte: die brutale Qualität der Einzelspieler. Das macht es immer schwieriger, aber, und das gilt nicht nur für zuletzt Frankfurt oder jetzt Leverkusen, in einem Spiel kannst du jeden schlagen. Das klingt banal, aber es ist nun mal so. Natürlich ist Bayern München fast immer der große Favorit.

Das wird ein sehr spannendes Spitzenspiel. Leverkusen kann Bayern mit seinem enormen Tempo im vorderen Bereich wehtun. Da würde ich Florian Wirtz ausnahmsweise mal nicht hervorheben. Ich habe bei Bayer das Gefühl, dass Gerardo Seoane da wirklich eine ganz starke Mannschaft geformt hat. Da schaut jeder auf seinen Nebenmann, wie er ihm helfen kann. Es macht großen Spaß, Leverkusen beim Fußballspielen zuzuschauen.

Jetzt geht es für Seoane und Co. nur darum, das auch mal über zwei Saisonhälften zu bestätigen. Wir wissen ja wohl alle, dass gerade Leverkusen das in den letzten Jahren nur ganz selten gelungen ist. Jede Mannschaft, ob in der ersten, zweiten oder dritten Liga, wird mal einen Durchhänger haben, der bleibt selten aus. Auch die Bayern hatten in den letzten Jahren ja zum Beispiel im Herbst öfter mal ihre Problemchen. Die Frage ist, wie du da wieder rauskommst.

Ich glaube, dass Leverkusen gewinnt

Leverkusen hat es in der Vergangenheit nicht geschafft, sich von diesen Tiefs zu erholen, aber ich glaube schon, dass es in diesem Jahr anders laufen und Bayer bis zum Ende der Saison eine gute Rolle spielen wird.

Ich erinnere mich noch gut an das Spiel zwischen Leverkusen und Bayern letztes Jahr kurz vor Weihnachten, als Jonathan Tah kurz vor Schluss der Fehler unterlief und die Bayern noch 2:1 gewinnen konnten. Das war sehr typisch, aber man hat auch gesehen, wie nah dran Leverkusen war. Ich traue ihnen zu, dass sie die Bayern dieses Mal besiegen. Und das tippe ich auch - 2:1 für Leverkusen.

Sascha Mölders (36) hat 103 Bundesliga-Spiele für Augsburg und Duisburg absolviert und kämpft als Kapitän des TSV 1860 München um die Rückkehr in die 2. Liga. Dazu fungiert er als Experte bei DAZN und schreibt in seiner neuen Kolumne für den kicker über die Bundesliga.