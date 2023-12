"Es hat mich wieder gepackt": Funkel denkt an Trainer-Comeback

Mit fast 70 Jahren hat Friedhelm Funkel doch noch einmal Lust auf einen Trainerjob im Fußball bekommen. Nach Einsätzen als Experte am Spielfeldrand habe er "Blut geleckt" und kokettiert nun mit einer Rückkehr auf die Trainerbank - allerdings unter mehreren Bedingungen.

Friedhelm Funkel hatte Freude an seinen Einsätzen als TV-Experte. IMAGO/RHR-Foto

Gut zweieinhalb Jahre nach der erfolgreichen Rettung des 1. FC Köln in der Relegation der Saison 2021/21 bringt sich Friedhelm Funkel wieder für einen Job an der Seitenlinie eines Profiklubs ins Gespräch. Im "Kölner Express" gab der erfahrene Trainer zu, dass ihn die Einsätze als TV-Experte an der Seitenlinie, wie er sie zuletzt für "Sky" und "Sport1" erlebte, wieder auf den Geschmack gebracht haben. "Da hat es mich wieder gepackt, das muss ich schon sagen", erklärte der 69-Jährige.

"Wenn du da unten stehst, ist das ja nochmal was anderes, als wenn du auf der Tribüne sitzt", sagt Funkel. "Dann kommen irgendwann die Mannschaften und Trainer, ich habe mich lange mit Steffen (Baumgart, Anm. d. Red.) umarmt. Und dann spürst du auf einmal wieder so ein Kribbeln. Dann kommt der Torwart-Trainer von Bochum, der Kevin Stöger umarmt mich sofort. Und dann denkst du: Es wäre ja doch noch mal geil, draußen zu stehen. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten dabei ertappt, dass ich wieder ein bisschen Blut geleckt habe.“

Kein langes, weit von der Heimat entferntes Engagement

Unter anderem bei Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, dem VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf oder dem 1. FC Köln stand Funkel in seiner über 30 Jahre andauernden Trainerkarriere an der Seitenlinie. Ein längeres Engagement wie zuletzt bei der Fortuna von 2016 bis 2020 schwebt ihm nun aber nicht mehr vor. "Wahrscheinlich würde ich nichts mehr für ein ganzes Jahr machen, aber wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird ... Dafür hab ich das jetzt wieder zu sehr genossen. Der Fußball lässt einen einfach nicht los, und das ist schön."

Podcast Die U 17 als Vorbild für die Nationalelf? (mit Joti Chatzialexiou) UEFA-Boss Aleksander Ceferin kritisiert indirekt die Winter-WM, Kracherlose im FA Cup und die U-17-Weltmeister sind zurück in Deutschland. Der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, Joti Chatzialexiou, spricht im Interview über den Erfolg und die Folgen. alle Folgen

Zudem möchte er seine Wahlheimat Krefeld nicht mehr aufgeben, was Aufgaben außerhalb Nordrhein-Westfalens äußerst unwahrscheinlich erscheinen lässt. "Es müssen schon alle Umstände passen", folgerte Funkel. "Ich mache das nicht, um nochmal dabei zu sein. Das muss auch eine Aufgabe sein, die du mit allen anderen Beteiligten lösen kannst."

Mit einer schnellen Entscheidung diesbezüglich ist ohnehin nicht zu rechnen. Zunächst möchte Funkel am Sonntag seinen 70. Geburtstag feiern - fernab des deutschen Profifußballs mit seiner Frau auf der kanarischen Insel Fuerteventura. Erst am 13. Dezember kehre er nach Deutschland zurück.