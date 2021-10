Am Mittwoch hatte Maximilian Arnold noch das Schiedsrichtergespann deutlich kritisiert. Am Samstag fand er nun wieder klare Worte - allerdings für die Leistung seiner eigenen Mannschaft.

"So kann man das dritte Spiel in der englischen Woche nicht beginnen", stellte Arnold sichtlich angefressen bei "Sky" fest. Nach sieben Minuten lag sein VfL im eigenen Stadion schon mit 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach zurück. "Wir haben völlig geschlafen, hatten uns viel mehr vorgenommen. Es gibt keine Erklärung dafür", sagte er konsterniert. "Wir sollten so langsam anfangen, nicht so sorglos zu verteidigen."

Beim 1:0 durch Breel Embolo hatte Wolfsburg nach einem Gladbacher Freistoß erst Vorbereiter Denis Zakaria im Rückraum und danach den Torschützen im Fünfmeterraum vergessen, vor dem 2:0 schafften es zwei VfL-Verteidiger nicht, Vorlagengeber Embolo an der Seitenlinie vom Ball zu trennen. "Es gilt, bereit zu sein - und das waren wir nicht in den ersten sieben Minuten", konstatierte Arnold.

Eine Folge der zusätzlichen Champions-League-Belastung? Eine Ausrede, die der Mittelfeldmann nicht gelten lassen wollte. Ganz im Gegenteil. "So ein Scheiß", beantwortete er die Reporterfrage. "Wir wollen international spielen, haben letzte Saison den Grundstein dafür gelegt. Das darf keine Entschuldigung sein, wir müssen eher den inneren Schweinehund bekämpfen." Und nach der Länderspielpause dann den 1. FC Union Berlin.