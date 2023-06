"Erweitert unsere Optionen im Defensivbereich": Braunschweig sichert sich flexiblen Griesbeck

Eintracht Braunschweig hat den vierten Neuzugang für den Sommer präsentiert. Von der SpVgg Greuther Fürth wechselt Sebastian Griesbeck zu den Niedersachsen, wo er einen Einjahresvertrag unterschreibt.

Nach zwei Jahren bei der SpVgg Greuther Fürth verkündete Sebastian Griesbeck am Ende der abgelaufenen Zweitliga-Saison seinen Abschied von den Mittelfranken. Auch, um wieder näher bei seiner Lebensgefährtin Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) zu sein, wollte sich der 32-jährige Defensivspieler umorientieren - und hat nun in Braunschweig den geeigneten Verein gefunden, um seine Karriere im Unterhaus fortzusetzen.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Zweitligisten im Überblick

Bei den Löwen unterschreibt der gebürtige Ulmer einen Einjahresvertrag bis Sommer 2024 und wird fortan mit der Rückennummer 33 auflaufen. "Ich freue mich, dass ich jetzt bei der Eintracht bin. Ich habe gehofft, dass sich die Möglichkeit für einen Wechsel nach Braunschweig ergibt, weil ich viel Positives über den Verein gehört habe", so Griesbeck in einer Vereinsmitteilung. "Die Atmosphäre im Stadion ist einfach gut, ich habe es immer genossen, hier zu spielen. Es ist toll, jetzt ein Teil davon zu sein."

Erfahrung aus über 200 Zweitliga-Spielen

"Mit Sebastian bekommen wir einen Spieler, der über enorm viel Erfahrung verfügt und diese bei uns einbringen soll", so Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann über Griesbeck, der für den 1. FC Heidenheim und die SpVgg Greuther Fürth in insgesamt 210 Zweitligaspielen (neun Tore) auflief. Hinzu kommen 54 Bundesliga-Spiele (ein Tor) für die Fürther sowie den 1. FC Union Berlin. "Er kann sowohl im Abwehrzentrum als auch im defensiven Mittelfeld spielen und erweitert so unsere Optionen im Defensivbereich. Mit seiner fußballerischen Qualität, seiner offenen Art und seinem Charakter soll uns Sebastian Stabilität geben."

Bei Eintracht Braunschweig ist Griesbeck nach Johan Gomez, Robert Ivanov und Marvin Rittmüller der vierte Sommer-Neuzugang. Bei den Löwen soll er dazu beitragen, die Abgänge von Linus Gechter (Rückkehr zu Hertha BSC nach Leihe) und Filip Benkovic (Rückkehr zu Udinese Calcio nach leihe) sowie Bryan Henning (Vertrag wurde nicht verlängert, bei Viktoria Köln im Gespräch) zu kompensieren.