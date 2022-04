Erst Gelbsperre, jetzt Covid: Karazor vor Punktlandung

Zum Start in die Vorbereitung auf das Kellerduell bei Hertha BSC ist ein zuletzt fehlendes Trio am Dienstag ins VfB-Training eingestiegen. Einer fehlte überraschend: Atakan Karazor, der nach seiner Gelbsperre sowie einer abklingenden Infektion mit dem Coronavirus bis Sonntag eine Punktlandung hinlegen könnte.

Die vergangene Woche war nicht die von Atakan Karazor. Erst holte sich der Defensivmann freitags zuvor bei der 0:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund in der Schlussphase der Partie seine 5. Gelbe Karte der Saison inklusive der obligatorischen Spielsperre ab. Dann erwischte ihn wenige Tage später auch noch das Corona-Virus. Doch der zur Einsatzlosigkeit verdonnerte Mittelfeldspieler hat Glück im Unglück. Bereits am Mittwoch könnte sich Karazor freitesten, die häusliche Isolation verlassen und zur Mannschaft stoßen. Sofern die medizinische Abteilung bei den folgenden Untersuchungen keine Einwände formuliert, könnte der 25-Jährige wieder ins Training einsteigen und rechtzeitig bis Sonntag wieder voll einsatzbereit sein.

So wie auch Wataru Endo, dessen medizinischer Check den Einstieg ins Mannschaftstraining sofort erlaubte. Der Stuttgarter Kapitän und Musterprofi aus Japan ist zurück im Kreis der Kollegen. Und mit ihm auch sein Landsmann Hiroki Ito. Der Nasenbeinbruch des 22-Jährigen aus der Partie beim FSV Mainz macht nach den abschließenden Untersuchungen am Dienstag keinen operativen Eingriff nötig. Der Innenverteidiger zeigte sich sogar ohne Maske.

Mangala geht noch nicht in die Vollen

Noch nicht in die Vollen ging dagegen Orel Mangala. Der belgische Nationalspieler, der beim 0:0 in Rheinhessen umgeknickt war und in der Folge Knöchelbeschwerden beklagt hatte, soll allerdings ebenfalls bis Sonntag im Vollbesitz seiner Fitness sein. Am Dienstag startete der Mittelfeldspieler unter Aufsicht von Reha-Trainer Martin Franz mit einer individuellen Einheit.