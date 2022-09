Erspart den Schiedsrichtern diese Peinlichkeit!

Dass der VAR künftig auch die Ausführung der Strafstöße überprüfen soll, wird den Schiedsrichtern auf dem Platz nur bedingt helfen. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild.

Als gäbe es nicht schon über die Maßen viele Probleme mit dem Video Assistant Referee und an nahezu jedem Spieltag Ärger genug im deutschen Fußball: Nun muss der VAR von sofort an auch noch die korrekte Ausführung der Strafstöße überprüfen und sich einmischen, wenn ein Torhüter bei einem Schuss vom Punkt aus zu früh gezuckt und die vorgeschriebene Demarkationslinie überschritten hat. In zwei von 17, also 11,8 Prozent der gehaltenen Schüsse gab es in der vergangenen Saison solche Grenzfälle.

Die Videoexperten in Köln sollten ihren Kollegen auf dem Feld die Peinlichkeit einer Korrektur ersparen. Ihre Autorität ist wegen der unterschiedlichen Handhabung der technischen Überprüfung ohnehin schon ausreichend geschwächt. Und krasse Zuwiderhandlungen der Torhüter werden die Unparteiischen an Ort und Stelle schon erkennen - wenn eine Belegschaft von vier Referees einen Schützen, einen ruhenden Ball und einen Tormann überprüfen muss.

