Erneuter Rippenbruch: De Wijs fehlt Fortuna

Jordy de Wijs bleibt das Pech treu. Düsseldorfs Abwehrspieler erlitt erneut eine Rippenverletzung.

Der Niederländer Jordy de Wijs musste am vergangenen Samstag beim 4:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld in der 60. Minute ausgewechselt werden, nachdem er in der siebten Spielminute auf die Hüfte gefallen war. Nun steht fest, dass er am Samstag in Darmstadt (13 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht auflaufen kann.

Eingehendere Untersuchungen von Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker ergaben einen Rippenbruch und eine Muskelverletzung, wie die Rheinländer am Mittwoch bekanntgaben.

Dem 27-Jährigen bleibt das Pech treu. Bereits im April hatte sich de Wijs eine Rippenfraktur zugezogen - es handelt sich dieses Mal nicht um die gleiche Rippe, sondern um eine auf der anderen Körperseite.