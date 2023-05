Erneuter Füllkrug-Ausfall: Der Comeback-Plan mit dem Werder-Angreifer

Bei allen negativen Vorzeichen, die in Verbindung mit dem FC Bayern als kommendem Werder-Gegner stehen, erinnert man in Bremen trotzdem an die Unberechenbarkeit des Fußballs. Niclas Füllkrug wird jedoch definitiv zu keinem Faktor.

Wenn der SV Werder Bremen auf den FC Bayern trifft, war für den Aufsteiger in diesen Spielen seit langer, langer Zeit nichts zu holen: Am Samstagabend (18.30 Uhr) droht nach einer über 14-jährigen Sieglos-Periode gar ein neuer Bundesliga-Negativrekord. Und doch will Ole Werner den Ausgang der Partie naturgemäß möglichst offenhalten - dafür beschwört der Cheftrainer, der am Donnerstag seinen 35. Geburtstag feierte, zumindest auch die nicht immer logischen Gesetzmäßigkeiten des Fußballs.

Vollkommen klar sei in diesem Zusammenhang ja, dass, "wenn du als Werder Bremen und Aufsteiger in die Bundesliga gegen Bayern München spielst - europäische Topmannschaft, Rekordmeister, Tabellenführer - nicht allzu viele auf dich setzen", so der Werder-Coach über die Ausgangslage. Gleichwohl erinnert Werner jedoch an eine Grundfaszination des Fußballs, der gesicherte Prognosen manchmal eben schlicht unmöglich macht: "Deshalb ist der Sport auch so beliebt."

Werners Formel: Glück, Form, Griffigkeit

Und vielleicht tritt die allgemeine Erwartung eines Bayern-Siegs ja diesmal gerade nicht ein? Dafür müsse aber schon einiges zusammenkommen. Neben "etwas Glück" bedürfe es ebenfalls "nicht den formstärksten Tag des Gegners", betont Bremens Trainer, und dann sei auch noch eine herausragende eigene Leistung unabdingbar: "Indem man als Mannschaft griffig ist, indem man unangenehm ist, indem man seine Chance sucht, wo sie der Gegner zulässt."

Das sei im Fußball "immer so" - und gerade in einer Partie mit im Vorfeld derart klar verteilten Rollen die beste Herangehensweise, möglicherweise sogar für eine Sensation. "Man weiß nie, wann der Tag kommt", so Werner.

Füllkrug: Hoffnung durch "ruhigeren Aufbau"

Bei Niclas Füllkrug weiß man indes auch noch nicht genau, wann der mit 16 Saisontoren beste Angreifer der Bundesliga wieder für Werder zum Einsatz kommen könnte. Gegen Bayern fällt der 30-Jährige aufgrund seiner Wadenprobleme erneut aus, im schon vierten Spiel in Folge. "Es ist so, dass wir ihn die letzten Wochen über immer versucht haben für die Spiele fit zu kriegen, er immer auf die Spiele hintrainiert hat", erläutert Werner, "und jetzt hoffen wir, einen ruhigeren, gezielteren Aufbau zu haben - und dass das hilft und zu Fortschritten führt".

Beim Comeback-Plan des Nationalspielers wolle man nun "von Spiel zu Spiel gucken" - die nächste Gelegenheit ergäbe sich am nächsten Sonntag in Leipzig. Zuvor jedoch droht der Werner-Elf gegen den FC Bayern also erneut ein Engpass im Angriff, weil auch ein Einsatz des schon auf Schalke fehlenden Eren Dinkci wieder fraglich ist.

Generell, so der Cheftrainer, sei das Mitwirken mehrerer Profis am Samstag noch nicht sicher: "Wir müssen uns relativ viele Gedanken bei einzelnen Spielern machen: Wann bringen wir sie, wie bringen wir sie, wie lange können wir sie bringen?" Auch da geht es um (personelle) Unberechenbarkeit.