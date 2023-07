Erneute Leihe: Maglica soll in Darmstadt reifen

Gerade erst hatte der VfB Matej Maglica vom FC St. Gallen zurückgeholt. Jetzt verleihen die Stuttgarter den Innenverteidiger an den SV Darmstadt 98 weiter.

Die Hoffnung, seinem ersten und bis dato einzigen Bundesligaeinsatz für den VfB, datiert vom 6. November 2021 gegen Arminia Bielefeld (0:1), in dieser Saison weitere folgen zu lassen, hat sich erst einmal wieder erledigt. Was allerdings nicht bedeutet, dass Maglica seine Bilanz in Deutschlands Eliteliga in dieser Saison nicht verbessern wird. Der 24-Jährige, der im Sommer 2020 vom Göppinger SV zum Traditionsklub von 1893 kam, dort in zwei Jahren für die Regionalligamannschaft 40 Einsätze absolvierte und ans Tor zur Bundesligamannschaft klopfte, schließt sich bis Ende der anstehenden Saison dem Aufsteiger aus Südhessen an.

"Matej hat in Darmstadt die Aussicht, durch regelmäßige Einsatzzeiten in der Bundesliga seine sehr positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen", sagt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den Abwehrmann, der 2022 von den Schwaben an den FC St. Gallen verliehen worden war, um auf höherem Niveau Spielpraxis zu sammeln.

Eingebaute Rückkaufoption im Vertrag

Der Plan ging auf, der Innenverteidiger setzte sich durch und wurde nach dem ersten Jahr per vereinbarter Kaufoption über 500.000 Euro vom Schweizer Erstligisten fest verpflichtet. In 47 Spielen der Credit Suisse Super League sammelte der gebürtige Kroate reichlich Pluspunkte und Argumente, die für eine Rückholaktion sprachen. Der VfB bediente sich dabei einer in den Vertrag mit St. Gallen eingebauten Rückkaufoption über 450 000 Euro.

Angesichts eines aktuell mit 35 Spielern aus allen Nähten platzenden Kaders entschied man sich bei den Schwaben, jetzt erneut, den robusten Abwehrspieler noch einmal auszuleihen. In Darmstadt soll der 24-Jährige weiter reifen. "In Matej Maglica erhalten wir einen beim VfB Stuttgart hervorragend ausgebildeten Spieler, der in der vergangenen Saison als Stammspieler in St. Gallen auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit seinen körperlichen Voraussetzungen und seinen Fähigkeiten passt er in unser für die Position gesuchtes Anforderungsprofil", erklärt Darmstadts Sportchef Carsten Wehlmann.

Auch Lieberknecht ist vom Potenzial überzeugt

Eine Einschätzung, die auch Trainer Torsten Lieberknecht teilt: "Matej ist ein linker Innenverteidiger mit einer außerordentlichen physischen Konstitution, der sehr gut in unsere präferierte Grundordnung passt. Er wird in der Lage sein, sich bei uns weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, ihm bei seinen nächsten Entwicklungsschritten helfen zu können." Auf die auch die Stuttgarter hoffen, damit der 24-Jährige diese beim VfB unter Beweis stellen kann.